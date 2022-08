MotoGP 2022, gli orari TV Sky e TV8 del GP d’Austria

Di seguito gli orari TV per seguire la MotoGP sul circuito Red Bull Ring di Spielberg in Austria

Ecco gli orari TV e la programmazione della MotoGP 2022, che torna in pista per il GP d’Austria a due settimane dal precedente round di Silverstone.

Sul circuito di Red Bull Ring di Spielberg scenderanno in pista i piloti delle classi Moto2, Moto3 e MotoE per il 13esimo appuntamento dell’anno, seguendo i soliti orari degli appuntamenti europei del Motomondiale.

Orari TV MotoGP 2022

Gli orari TV del GP d’Austria saranno dunque quelli “classici” dei round europei del 2021. La MotoGP correrà domenica alle 14:00 ora italiana e sarà preceduta da quelle di Moto3, alle 11:00, e Moto2, alle 12:20. Le qualifiche del sabato della classe regina inizieranno alle 14:10 al termine delle FP4.

Tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e le gare delle tre classi saranno trasmesse come al solito in diretta da Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma satellitare), e in streaming su DAZN e Now TV.

Libere e qualifiche della Premier Class e le gare domenicali saranno trasmesse in diretta anche da Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma satellitare) mentre le differite delle gare saranno proposte “in chiaro” da TV8, rete Sky sul canale 8 del Digitale Terrestre, con circa 3 ore di ritardo.

MotoGP 2022: gli orari tv del GP d’Austria

Venerdì 19 Agosto

08:55 | FP1 Moto3

09:50 | FP1 MotoGP

10:50 | FP1 Moto2

13:10 | FP2 Moto3

14:05 | FP2 MotoGP

15:05 | FP2 Moto2

Sabato 20 Agosto

08:55 | FP3 Moto3

09:50 | FP3 MotoGP

10:50 | FP3 Moto2

12:30 | Qualifiche Moto3 (Q1 alle 12:35, Q2 alle 13:00)

13:30 | FP4 MotoGP

14:10 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)

15:10 | Qualifiche Moto2 (Q1 alle 15:10, Q2 alle 15:35)

16:25 | MotoE Gara-1

17:00 | Conferenza stampa qualifiche

Domenica 21 Agosto

08:30 | Paddock Live

08:40 | Warm-Up Moto3

09:10 | Warm-Up Moto2

09:40 | Warm-Up MotoGP

11:00 | Gara Moto3

12:20 | Gara Moto2

13:30 | Grid

14:00 | Gara MotoGP

15:00 | Zona Rossa

15:30 | MotoE Gara-2

16:00 | Paddock Live Ultimo Giro (Conferenza Stampa Piloti alle 17:00)

Gli orari tv del GP d’Austria: la programmazione di TV8

Sabato 20 Agosto

15:00 | Paddock Live

15:30 | Qualifiche GP di Stiria (sintesi)

16:45 | MotoE Gara-1 (differita)

Domenica 21 Agosto

13:30 | Paddock Live

14:00 | Gara Moto3 (differita)

15:15 | Gara Moto2 (differita)

16:45 | Pre-gara MotoGP

17:05 | Gara MotoGP (differita)

18:00 | Post-gara MotoGP

15:30 | MotoE Gara-2 (differita)