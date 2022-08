Patente moto, stop all’esame di guida

Cambiano le regole per la patente moto. Per il passaggio alla patente A3 sarà necessario seguire un corso presso la scuola guida

Arrivano novità importante sul fronte della patente moto. Nello specifico parliamo della patente A, sulla quale in questi giorni sono circolate molte informazioni relative all’esame da sostenere. Cerchiamo di fare ordine e di capire cosa cambia da agosto 2022.

Patente moto, cosa cambia da agosto 2022

La novità arriva dal Decreto Infrastrutture-bis, entrato in vigore il 15 agosto. Si dice sostanzialmente addio al vecchio esame di guida, in favore di un corso di 7 ore da frequentare.

Lo scopo del provvedimento è quello di “snellire la burocrazia” e, quindi, alleggerire il lavoro della Motorizzazione Civile. Nello specifico il decreto cancella l’esame pratico di guida per tutti coloro che siano già in possesso di patente A1 (dai 16 anni) e A2 (dai 18 anni).

Tutti questi motociclisti potranno appunto seguire un corso presso la scuola guida e dimostrare di avere un’esperienza di guida di almeno 2 anni.

Non è tutto oro…

Ricordiamo che dal 2013 ad oggi chi possedeva la patente moto A1 poteva, dopo aver compiuto 18 anni, passare alla patente A2 dopo aver sostenuto l’esame pratico. Stesso discorso per il passaggio da A2 ad A3.

Oggi, dunque, cambia tutto ma per i motociclisti non è necessariamente una buona notizia. Sì, perché guardando anche il bicchiere mezzo vuoto va detto che il corso da seguire molto probabilmente non sarà “gratuito”.

In ogni caso si attendono nei prossimi giorni alcuni chiarimenti sulle modalità di attuazione del corso e su come verrà certificata l’esperienza di guida di almeno due anni.