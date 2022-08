Cinquantini, i 5 modelli più venduti

Vediamo quali sono i cinquantini più venduti in Italia nel corso del 2022. Ci sono moto, scooter e anche veicoli elettrici

Quali sono tra i cinquantini i modelli più venduti in Italia? Quella dei 50 cc è una fetta di mercato tutt’altro che trascurabile. Nel mese di luglio hanno fatto segnare una crescita del 12,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Mentre se consideriamo il parziale annuo la crescita è del 18,3%, con un totale di 14.308 unità commercializzate. Ora vediamo nello specifico quali sono tra i cinquantini i modelli più venduti.

1 PIAGGIO LIBERTY 50

Il più piccolo della famiglia Liberty è lo scooter più venduto in questi primi 7 mesi del 2022, con 2.966 unità commercializzate. È stiloso, pratico e maneggevole.

Monta una ruota anteriore da 16” e una posteriore da 14”. Pesa 124 kg, ha una sella alta da terra 790 mm e monta un serbatoio da 6 litri. Viene proposto nella versione standard e in quella S.

Adotta un monocilindrico da 50 cc e 3 CV di potenza massima. E viene proposto con prezzi a partire da 2.440 euro.

2 VMOTO SOCO CUX

Al secondo posto della nostra classifica – con 1.066 unità vendute fino ad ora – troviamo il CUX di Super Soco. Si tratta di uno scooter elettrico compatto e leggero, perfetto per muoversi in città a zero emissioni. Monta ruote da 12”.

Viene proposto a partire da 3.140 euro (a cui vanno sottratti gli incentivi) e monta una batteria al litio capace di generare una potenza di 2,2 CV e di garantire un’autonomia di 65 km. Il peso è di 68 kg, mentre l’altezza della sella da terra è di 720 mm.

3 FANTIC MOTOR 50 CC

Ecco la prima moto della nostra rassegna: 899 unità. Si tratta di una motard moderna e raffinata. Adotta dischi a margherita, cerchi a raggi (da 17”), motore Minarelli, manubrio da competizione e scarico realizzato a mano.

Pesa 84 kg e ha una sella alta da terra 870 mm. Il suo prezzo di partenza è di 3.490 euro.

4 BETA RR 50

A seguire troviamo l’enduro più piccola della Casa Beta (643 pezzi). è moderna e performante ed è pensata per chi ama il fuoristrada.

Monta ruote a raggi con pneumatici tassellati (da 21” davanti e 18” dietro). Ed è spinta da un monocilindrico da 49 cc. Pesa 85 kg, ha una sella alta da terra 930 mm e viene proposta al prezzo di 2.990 euro.

5 ASKOLL ES1

Chiude la nostra top 5 lo scooter elettrico di Askoll (607 unità vendute). È pratico, comodo e leggero. Ha una sella alta da terra 760 mm, pesa 67 kg e fa della versatilità il suo principale punto di forza.

La batteria a litio è in grado di generare una potenza di 3 CV, con l’autonomia che supera i 40 km con una sola ricarica. Il prezzo di partenza è di 2.790 euro.