I 5 scooter più venduti a luglio 2022

Quali sono i 5 scooter più venduti a luglio? Esaminando il mercato delle due ruote, nel mese di luglio sono stati messi in strada complessivamente 32.897 nuovi veicoli, per un complessivo -7% rispetto al 2021.

Gli scooter hanno visto 17.046 veicoli immatricolati e una flessione del 9,2%. Più contenuta invece la perdita delle moto (-7,5%), che targano 13.185 mezzi.

In controtendenza i ciclomotori che, grazie alla spinta degli elettrici, crescono del 12,5% e fanno registrare 2.666 unità. Vediamo ora nel dettaglio quali sono i 5 scooter più venduti nel mese appena concluso.

1 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS

In cima alla classifica troviamo il Piaggio Liberty 125, venduto in 974 unità. È uno scooter pratico, maneggevole e stiloso. Punta sullo stile Made in Italy, su una ruota anteriore da 16” e su un motore i-get da 11 CV e 11 Nm.

Monta un telaio in acciaio, una forcella telescopica idraulica, un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico e freni con disco da 240 mm all’anteriore. Pesa 106 kg ha una sella posta a 790 mm da terra e costa 2.790 euro.

2 HONDA ITALIA SH 125

Un altro best seller di sempre è l’Honda SH 125, commercializzato a luglio in 799 unità. Ha un design ricercato e maturo.

Monta cerchi da 16” davanti e dietro, un telaio tubolare in acciaio, una forcella da 33 mm e un doppio ammortizzatore posteriore regolabile nel precarico.

Il motore eroga 13 CV e 11 Nm, il disco anteriore è da 240 mm, il peso in ordine di marcia è di 133 kg e la sella è alta da terra 799 mm. Costa 3.790 euro.

3 PIAGGIO BEVERLY 300

Al terzo posto della nostra Top 5 troviamo un altro diamante di Casa Piaggio. Il Beverly 300, venduto a luglio in 787 unità. Prevede una ruota da 16” davanti e una da 14” dietro.

Adotta un telaio a doppia culla in tubi d’acciaio, una forcella Showa da 35 mm e un doppio ammortizzatore Showa regolabile nel precarico. Pesa 165 kg in ordine di marcia, eroga 26 CV e 26 Nm, ha una sella a 790 mm da terra e viene proposto al prezzo di 5.490 euro.

4 HONDA ITALIA SH 150

Il fratello maggiore del 125 (738 unità a luglio) ha la stessa estetica, la stessa ciclistica e la stessa dotazione. Anche in questo caso doppia ruota da 16”, telaio tubolare in acciaio e forcella telescopica da 33 mm.

L’altezza della sella da terra è di 799 mm, il peso in ordine di marcia è 134,1 kg e il motore ha una cilindrata di 156,9 cc e sviluppa una potenza di 16 CV e 14 Nm. Viene proposto al prezzo di 3.790 euro.

5 YAMAHA TMAX

Chiude la nostra Top 5 il primo maxi-scooter della nostra rassegna: il TMAX (731 unità vendute a luglio). Possiamo definirlo il maxi-scooter per eccellenza.

Ha un motore bicilindrico da 562 cc da 48 CV e 55 Nm, pesa 218 kg in ordine di marcia, ha una sella alta 800 mm da terra e ha una trasmissione finale a cinghia.

Il telaio è in alluminio a doppia trave, le sospensioni sono di tipo motociclistico e il freno anteriore prevede un doppio disco da 267 mm. Le ruote sono da 15” davanti e dietro. Il prezzo è di 11.999 euro.