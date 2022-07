Andare in moto con il caldo: i consigli utili

Andare in moto in caso di caldo molto intenso può essere complicato. Ecco alcuni consigli utili per tutti i motociclisti

Andare in moto quando fa molto caldo – come in questo luglio bollente non solo per l’Italia – può non essere una cosa piacevolissima. Presenta sicuramente delle difficoltà, soprattutto in funzione del fatto che in sella bisogna sempre essere ben vestiti, con abbigliamento giusto e protezioni omologate per poter godere della massima sicurezza.

E per quanto i capi moderni siano traspiranti e ventilati, il caldo forte si fa sentire comunque tanto. Ecco alcuni consigli utili per poter andare in moto anche con il caldo forte.

Evitare le ore più calde della giornata

Di sicuro la prima cosa da fare è evitare di mettersi in moto (e quindi in viaggio) nelle ore più calde della giornata. Dunque, nei mesi estivi è meglio evitare la fascia oraria 12.00 – 15.00.

Quindi meglio guidare al mattino o nel tardo pomeriggio. E se anche c’è la necessità di percorrere tanti km, per un lungo viaggio, meglio magari effettuare una lunga sosta e riprendere la marcia solo dopo l’orario critico.

Anzi a tal proposito può essere comodo, in caso di viaggio programmato, riuscire a prevedere delle soste specifiche per rigenerarsi e per “raffreddarsi” (parchi all’ombra, fiumi, laghi o mare).

Coprirsi bene e utilizzare l’abbigliamento giusto

Il caldo forte può spingere il motociclista (e il suo passeggero) a scoprirsi. Ma non bisogna mai trascurare l’aspetto legato alla sicurezza. Sia per quel che riguarda il pericolo di ustionarsi magari con il motore o con lo scarico, sia per la protezione necessaria in caso di urti o cadute.

Insomma, utilizzare l’abbigliamento tecnico con tutte le protezioni è sempre fondamentale, con qualsiasi temperatura. L’unico accorgimento può riguardare la scelta di capi prettamente estivi: che proteggono ma consentono la ventilazione.

Mantenere un’adeguata idratazione

Di fondamentale importanza – questo non solo per la moto – è l’idratazione del proprio corpo. Nella stagione più calda dell’anno è fondamentale cercare di bere tantissima acqua (o bevande ricche di sali minerali) – poco ma spesso – così da permettere al corpo di ristabilire un equilibrio che potrebbe essere compromesso dall’eccessiva sudorazione. Vanno assolutamente evitate bevande gassate o zuccherose, mentre può essere molto utile l’assunzione di frutta.

Proteggere la pelle e gli occhi

Un aspetto che può essere sottovalutato riguarda la possibilità di scottarsi con il sole. È dunque di fondamentale importanza utilizzare una crema solare per le parti esposte del proprio corpo. Ad esempio una parte del viso (dove il sole può entrare anche attraverso la visiera) o dietro al collo, o magari tra i guanti e il braccio.

Insomma, basta utilizzare una protezione e un po’ di buonsenso. Stesso discorso per quel che riguarda gli occhi. Perché spesso i raggi UV possono creare fastidiosi problemi anche agli occhi. Pertanto, in questo caso, diventa importante l’utilizzo degli occhiali, anche in moto.