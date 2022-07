Yamaha MT-07 VS Triumph Trident 660: il confronto

Yamaha MT-07 VS Triumph Trident 660, quale moto scegliere? Molti motociclisti, in fase di acquisto, sono indecisi tra le due naked sportive entry level.

Da un lato un modello iconico per Yamaha, capace di aggiornarsi nel tempo guadagnando un consenso sempre più ampio. Dall’altro un modello completamente nuovo di Triumph, pensato appunto per entrare in un segmento di mercato molto appetibile. Andiamo a scoprirli insieme in questo faccia a faccia sulla carta.

Yamaha MT-07 VS Triumph Trident 660: motore ed elettronica

Sorvoliamo sull’aspetto esteriore. Partiamo dal propulsore. La Yamaha MT-07 è spinta dal noto bicilindrico parallelo da 690 cc capace di erogare 73,4 CV e 67 Nm a 6.500 giri/min. Mentre la Triumph Trident 660 adotta il tre cilindri da 660 cc in grado di erogare 81 CV e 64 Nm a 6.250 giri/min.

Per quanto riguarda il peso, la MT-07 ferma l’ago della bilancia sui 182 kg, mentre la Trident sui 189 kg. L’elettronica vede l’inglese su un gradino più alto. La Trident adotta infatti due riding mode, controllo della trazione, Connectivity System e in optional anche il cambio elettroassistito. Sulla MT-07 troviamo solo l’ABS.

Ciclistica e freni

Passando alla ciclistica, la Yamaha MT-07 adotta un telaio a diamante, una forcella telescopica e un forcellone con leveraggi progressivi dietro. L’impianto frenante prevede un doppio disco anteriore con dischi da 298 mm e un disco singolo da 245 mm dietro. Le ruote sono da 120/70-17 e 180/55-17.

La Triumph Trident, invece, prevede un telaio in acciaio tubolare, una forcella rovesciata showa da 41 mm SFF e un mono Showa regolabile nel precarico. L’impianto frenante si avvale di un doppio disco da 310 mm davanti e di un disco singolo da 220 mm dietro. Le ruote presentano le stesse dimensioni della rivale.

Colori e prezzi

E veniamo ai prezzi delle due moto. La Yamaha MT-07 è disponibile in tre colori – Syan Storm, Tech Black e Icon Blue – al prezzo di 7.399 euro.

La Triumph Trident 660 viene commercializzata in cinque combinazioni cromatiche – Matt Baja Orange/Matt Storm Grey, Crystal White, Sapphire Black, Matt Jet Black/Matt Silver Ice, Silver Ice Diablo Red – al prezzo di 8.395 euro.