Mercato moto e scooter: a giugno -1,8%

Il mercato moto e scooter ha chiuso il mese di giugno con un -1,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (con 40.871 mezzi immatricolati). Gli scooter, ormai in territorio negativo dal mese di febbraio, perdono il 6,7% e immatricolano 21.144 mezzi.

Le moto segnano una flessione del 3% e mettono in strada 16.124 veicoli. In controtendenza i ciclomotori, sostenuti anche dal mercato elettrico, che fanno registrare un bel +53,1%, pari a 3.603 veicoli.

Mercato moto e scooter, parziale 2022 negativo

In linea con il dato mensile anche il cumulato annuo, fermo a – 2% rispetto al primo semestre 2021. Segno meno solo per gli scooter, che perdono il 10,9%, pari a 82.021 veicoli immatricolati. Buona invece la performance delle moto, che targano 79.162 mezzi e crescono del 6,1%.

Rimane ottimo l’andamento dei ciclomotori, con una crescita del 19,8% e 11.643 veicoli venduti. Volano a giugno gli elettrici spinti da alcune commesse e dall’effetto degli incentivi. La crescita è del 152,3%, pari a 3.561 mezzi registrati. Vicino al raddoppio rispetto allo stesso periodo del 2021 il cumulato, che fa registrare un incremento dell’82,2% e 9.171 mezzi venduti.

Problemi di approvvigionamento e inefficacia degli incentivi

“Le difficoltà di approvvigionamento che il nostro settore sta affrontando penalizzano ancora un mercato che oggi non esprime sicuramente tutto il suo vero potenziale e a questo si aggiunge anche l’annunciata inefficacia degli incentivi per l’acquisto di veicoli termici.

Tuttavia, la domanda di due ruote in Italia è consistente e al Governo chiediamo con forza di sostenerla per il futuro prossimo, indirizzando tutti gli stanziamenti per gli incentivi solo sull’elettrico e correggendo le disposizioni del ddl Concorrenza in tema di polizze fuori CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) per moto, che limiterebbero paradossalmente la concorrenza e farebbero aumentare il costo per assicurare un veicolo”.

È quanto ha dichiarato Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commentando i dati diffusi in serata dall’associazione sulle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori del mese di giugno.

Mercato moto e scooter 2022: i 30 modelli più venduti a giugno

Rank Marca Modello Segmento Totale Giu 2022

1 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1.594

2 YAMAHA TMAX Scooter 1.298

3 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 1.080

4 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 818

5 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 785

6 SYM SYMPHONY 125 Scooter 749

7 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 716

8 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 664

9 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 629

10 HONDA SH MODE 125 Scooter 626

11 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 592

12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 562

13 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 512

14 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 503

15 BMW R 1250 GS Enduro 494

16 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 468

17 YAMAHA XMAX 300 Scooter 414

18 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 391

19 YAMAHA TRACER 9 Turismo 382

20 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 374

21 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 364

22 MOTO GUZZI V7 Naked 349

23 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 349

24 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 340

25 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 333

26 YAMAHA TENERE 700 Enduro 316

27 KEEWAY RKF 125 Naked 312

28 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 309

29 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 298

30 BENELLI LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL Naked 276