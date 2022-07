Benelli TRK 502 X VS Honda CB 500X: il confronto

Benelli TRK 502 X o Honda CB 500X, quale scegliere? La Benelli TRK 502 X è ormai da qualche anno stabilmente al vertice della classifica delle moto più vendute in Italia. Il segreto del suo successo è da ricercarsi sicuramente nel rapporto qualità/prezzo e nella capacità di attrarre un pubblico molto variegato.

Ma c’è un’altra importante protagonista del segmento delle enduro stradali di cilindrata intermedia: la Honda CB 500X. La “media” di casa Honda ha sempre fatto grandi numeri e si rinnova di generazione in generazione alzando sempre di più l’asticella dei suoi contenuti tecnici. Andiamo a scoprirle insieme in questo faccia a faccia sulla carta.

Motore, prestazioni e consumi

Per quanto riguarda il propulsore, la Benelli TRK 502 X monta un bicilindrico in linea da 500cc, 47,6 CV a 8.500 giri/min e 46 Nm a 6.000 giri/min. La Honda CB 500X è equipaggiata con un bicilindrico in linea da 471 cc, capace di erogare una potenza di 48 CV a 8.600 giri/min e 43 Nm a 6.500 giri/min. Sul fronte dei consumi Honda dichiara 27,8 km/l nel ciclo medio WMTC, mentre Benelli 24,4 km/l.

Telaio e sospensioni

Passiamo alla ciclistica. La Benelli TRK 502X adotta un telaio a traliccio in tubi d’acciaio in alta resistenza abbinato a un forcellone con un monoammortizzatore regolabile e a una forcella a steli rovesciati da 50 mm. La Honda CB 500X, invece, adotta un telaio in acciaio con struttura a diamante e un forcellone in acciaio.

Davanti c’è una forcella a steli rovesciati Showa da 41 mm regolabile e dietro troviamo un mono Pro-Link regolabile. Per quanto riguarda l’altezza della sella, la Benelli fa segnare 860 mm, mentre la Honda 830 mm.

Freni, cerchi, peso

Entrambe le moto sono dotate di cerchio anteriore da 19” (la differenza è che dietro la Benelli monta una gomma da 150/70-17, mentre la Honda da 160/70-17). L’impianto frenante della Benelli prevede un doppio disco semilfottante da 320 mm con pinza a 4 pistoncini e un disco singolo da 260 mm con pinza a singolo pistoncino.

Sulla Honda troviamo invece un doppio disco da 296 mm con pinza a due pistoncini davanti e un disco da 240 mm con singolo pistoncino dietro. Importante la differenza di peso tra le due: 235 kg con il pieno per la TRK 502 X e 199 kg per la CB 500X.

Benelli TRK 502 X o Honda CB 500X: quanto costano?

Infine il prezzo delle due moto. La nuova Benelli TRK 502 X viene proposta al pubblico a 5.990 euro, mentre la Honda CB 500X costa 7.240 euro.