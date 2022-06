Ducati Multistrada V2, ecco i nuovi accessori

Ducati ha studiato un nuovo pacchetto di accessori per la Multistrada V2, per l’estetica ma anche per la funzionalità in viaggio

Con l’estate che entra nel vivo, Ducati propone una nuova interessante gamma di accessori per la Multistrada V2 ai propri clienti. Si spazia da accessori pensati per migliorare l’estetica della moto fino ad arrivare ad a quelli realizzati per il turismo e per il comfort della moto.

Ducati Multistrada V2: gli accessori per l’estetica

Per quanto riguarda gli accessori pensati per il design, sono diverse le proposte di Ducati. Tra queste rientrano il serbatoio liquido freno e il serbatoio liquido frizione, realizzati in collaborazione con Rizoma. Proprio come gli specchietti retrovisori dal design molto ricercato.

I faretti supplementari a led garantiscono invece grande luminosità per una miglior visione notturna. Poi ci sono la rete di protezione per radiatore acqua e quella per radiatore olio e anche il silenziatore con fondello in alluminio ricavato dal pieno e camicia in titanio prodotto da Termignoni.

E per il turismo

Ecco invece quelli invece pensati per il turismo. Si parte dalle valigie, con il portapacchi posteriore in alluminio e le valigie rigide laterali. Poi è disponibile il nuovo cavalletto centrale e il parabrezza Gran Turismo con altezza e larghezza maggiorate rispettivamente di 35 e 20 mm.

Un altro accessorio importante, soprattutto per il mondo touring, è il kit navigatore satellitare Ducati Zumo 396 con schermo da 4,3′‘. Ha una interfaccia utente intuitiva e facilmente utilizzabile anche con i guanti. Dispone di modulo Bluetooth® che consente di chiamare attraverso il telefono cellulare e di ascoltare musica proveniente dal lettore MP3 interno. E include la mappa Europa 46 paesi precaricata con aggiornamenti gratis a vita e Wi-Fi® integrato per il download delle mappe senza l’uso di cavi.

L’intera gamma di accessori moto è disponibile sul sito Ducati.com, dove tramite la sezione “Configuratore” sarà possibile a tutti i Ducatisti scegliere i propri accessori preferiti per rendere unica la propria Multistrada V2 e condividerli con il dealer più vicino.