MotoGP 2022, Assen: orari, diretta TV e streaming live

Chiuso il GP di Germania, che ha visto Fabio Quartararo trionfare e consolidare sempre di più la sua posizione di leadership, la MotoGP 2022 torna in pista questo weekend ad Assen. L’undicesimo round, di cui vi illustreremo tutti gli orari tv per seguire l’evento, sarà l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva.

MotoGP 2022: tutti gli orari tv del Gp di Assen

Le qualifiche della MotoGP ad Assen sono in programma a partire dalle 14:10 del sabato, subito dopo le FP4. La gara scatterà invece alle 14:00 della domenica, subito dopo quelle della Moto3 alle 11:00 e della Moto2 alle 12:20. Infine la MotoE chiuderà il programma con la Gara 2 prevista alle 15.30.

Tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e le gare di tutte le classi saranno trasmesse come al solito in diretta da Sky Sport MotoGP (sul canale 208 della piattaforma satellitare) e in streaming anche su Sky Q e Now TV.

Le gare domenicali saranno trasmesse in diretta anche da Sky Sport Uno. Sarà invece un fine settimana di differite per TV8 (rete Sky sul canale 8 del Digitale Terrestre), che trasmetterà “in chiaro” anche una sintesi delle qualifiche delle tre classi al sabato. Buon weekend di moto a tutti.

MotoGP Assen 2022: orari tv Sky Sport MotoGP

Venerdì 24 Giugno

08:55 | FP1 Moto3 (inizio 9:00)

09:50 | FP1 MotoGP (inizio 9:55)

10:50 | FP1 Moto2 (inizio 10:55)

13:10 | FP2 Moto3 (inizio 13:15)

14:05 | FP2 MotoGP (inizio 14:10)

15:05 | FP2 Moto2 (inizio 15:10)

Sabato 25 Giugno

08:55 | FP3 Moto3 (inizio 9:00)

09:50 | FP3 MotoGP (inizio 9:55)

10:50 | FP3 Moto2 (inizio 10:55)

12:30 | Qualifiche Moto3 (Q1 alle 12:35, Q2 alle 13:00)

13:30 | FP4 MotoGP

14:10 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)

15:10 | Qualifiche Moto2 (Q1 alle 15:10, Q2 alle 15:35)

16:15 | Gara-1 MotoE

17:30 | Conferenza stampa qualifiche

Domenica 26 Giugno

09:00 | Warm-Up Moto3

09:20 | Warm-Up Moto2

09:40 | Warm-Up MotoGP

11:00 | Gara Moto3

12:20 | Gara Moto2

13:30 | Grid

14:00 | Gara MotoGP

15:30 | Gara-2 MotoE

Orari tv TV8

Sabato 25 Giugno

15:00 | Paddock Live

15:30 | Sintesi Qualifiche MotoGP, Moto2, Moto3

16:45 | Gara-1 MotoE (differita)

Domenica 26 Giugno

13:30 | Paddock Live

14:15 | Gara Moto3 (differita)

15:30 | Gara Moto2 (differita)

16:30 | Grid (differita)

17:15 | Gara MotoGP (differita)

18:30 | Gara-2 MotoE (differita)