Aprilia Tuareg VS Yamaha Ténéré 700: il confronto

Aprilia Tuareg 660 e Yamaha Ténéré 700, quale scegliere? Molti motociclisti, in fase di acquisto, sono indecisi tra le due nuove enduro stradali. Si tratta di due prodotti molto appetibili sotto tutti i punti di vista, che presentano tante similitudini ma anche alcune importanti differenze.

Andiamo a scoprirle insieme in questo faccia a faccia sulla carta. Partendo da un dato importante: il prezzo. La Yamaha Ténéré 700 costa 9.999 euro, mentre la Aprilia Tuareg 660, ne costa 11.990 euro. Tra le due ballano dunque circa 2.000 euro.

Aprilia Tuareg e Yamaha Tenere: motore ed elettronica

Partiamo dal motore. La Yamaha Ténéré adotta il bicilindrico parallelo da 689 cc capace di erogare 73,4 CV a 9.000 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min. Il bicilindrico da 659 cc della Aprilia Tuareg sprigiona invece 80 CV e 70 Nm di coppia massima. Entrambe dichiarano un peso a secco di 187 kg.

Per quanto riguarda l’elettronica, la Ténéré non ha sistemi elettronici nè piattaforma inerziale. La Tuareg invece è dotata del pacchetto APRC, con cambio elettro assistito, controllo di trazione, 4 riding mode, cruise control e regolazione del freno a motore.

Ciclistica e freni

Sul fronte della ciclistica, hanno entrambe l’anteriore da 21” (Aprilia ha cerchi tubeless), che sottolinea la loro vocazione offroad. Su tutti e due i modelli troviamo una forcella con steli rovesciati da 43 mm completamente regolabile e un mono con leveraggi progressivi.

Quello che cambia è l’escursione: 210 davanti e 200 mm dietro per la Yamaha e 240 mm per la Aprilia. Il telaio della Ténéré è in acciaio a doppia culla, mentre la Aprilia monta un traliccio in alluminio. Completano il quadro i freni, con entrambe le moto dotate di doppio freno a disco anteriore con pinze non radiali e con ABS disinseribile. Infine l’altezza della sella da terra: 880 mm per la Ténéré e 860 mm per la Tuareg.