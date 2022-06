Passaggio di proprietà moto: tutto ciò che c’è da sapere

Quando si acquista una moto usata, come molti di voi già sapranno, è necessario fare il famoso passaggio di proprietà. Si tratta di un cambio di titolarità del veicolo, che passa dal venditore all’acquirente.

Tale procedura varia in funzione della cilindrata del mezzo; o meglio dipende se si tratta di un ciclomotore (cilindrata inferiore a 50 cc) o di un motociclo (cilindrata superiore a 50 cc).

Vediamo entrambe le situazioni, esaminandone tutti gli aspetti. Ricordiamo che il passaggio di proprietà può essere effettuato presso un’agenzia o direttamente presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Passaggio di proprietà di un motociclo

Il passaggio di proprietà relativo ai motocicli può essere effettuato presso un’agenzia, in Motorizzazione Civile o presso gli uffici del PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

La richiesta deve essere presentata dall’acquirente, il quale deve munirsi di alcuni documenti: atto di vendita (con firma autenticata del venditore); copia del libretto di circolazione e certificato di proprietà (o Documento Unico di Circolazione); copia del documento d’identità; e codice fiscale (dell’acquirente e del venditore).

A questo punto sarà emesso un nuovo certificato di proprietà, che sostituirà il precedente. Inoltre, il passaggio va registrato entro i 60 giorni dall’autentica della firma del venditore sull’atto di vendita (altrimenti viene applicata una mora per il ritardato pagamento). Quanto costa?

Il costo del passaggio di proprietà di un motociclo effettuato in Motorizzazione Civile o al PRA ammonta a circa 100 euro: 32 euro da versare per l’imposta di bollo e la trascrizione al PRA; 27 euro per emolumenti ACI; 16 euro per l’imposta di bollo per l’aggiornamento del libretto; 16 euro di marca da bollo per autenticare la firma; 10,20 euro sono i diritti DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri).

Nel caso si volesse optare per la procedura tramite agenzia, bisognerò aggiungere a questi costi quelli delle commissioni, per un totale di circa 150-200 euro.

Come funziona con i ciclomotori?

Anche in questo caso si parte dai documenti necessari: libretto di circolazione del ciclomotore e copia del documento di riconoscimento. Nel frattempo l’acquirente dovrà presentare il modulo TT2118 e la solita copia del documento di identità.La targa del ciclomotore rimane di proprietà del venditore, così sarà rilasciata una nuova targa per il nuovo proprietario.

In questo caso il costo del passaggio di proprietà è più contenuto rispetto al caso dei motocicli. Effettuando tutta la procedura presso la Motorizzazione civile si sostengono spese di circa 56 euro: 32 euro sono da versare sul bollettino postale 4028; 13,58 euro sul bollettino 121012; e 10,20 euro sul bollettino postale 9001 (quest’ultimo va versato solamente da chi non dispone di una targa personale).

Anche in questo caso se il passaggio di proprietà viene effettuato presso un’agenzia, bisogna aggiungere il costo delle commissioni.