MotoGP 2022, Germania: orari, diretta TV e streaming live

La MotoGP 2022 si appresta a riaccendere i motori in vista del prossimo appuntamento in programma questo weekend sul circuito del Sachsenring, in Germania, di cui vi forniamo tutte le info su orari tv e programmazione. Il fine settimana prenderà il via con la tradizionale conferenza stampa in programma giovedì 16 giugno alle 17:00 alla presenza di Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™), Aleix Espargaró (Aprilia Racing), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) e Jack Miller (Ducati Lenovo Team), appena annunciato come nuovo pilota KTM.

MotoGP 2022: venerdì le prime libere

Venerdì si scende in pista dalle 09:00 per le Prove Libere mentre le sessioni pomeridiane prenderanno il via alle 13:15, con nell’ordine Moto3, MotoGP e Moto2. Sabato si inizia alle 09:00 con le FP3 che precederanno le qualifiche delle tre classi in programma dalle 12:35, le quali determineranno la griglia di partenza delle gare delle tre categorie. Domenica si torna a girare dalle 09:10 per i Warm Up che precederanno la gara della Moto3 prevista alle 11:00 e quella della Moto2 in programma alle 12:20 mentre la gara della MotoGP – al via alle 14:00 – chiuderà il fine settimana in terra tedesca.

I canali in diretta e in differita

Tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e le gare di tutte le classi saranno trasmesse come di consueto in diretta da Sky Sport MotoGP (sul canale 208 della piattaforma satellitare) e in streaming anche su Sky Q e Now TV. Le gare domenicali saranno trasmesse in diretta anche da Sky Sport Uno. Sarà inoltre un weekend di “dirette” anche per TV8, rete Sky sul canale 8 del Digitale Terrestre, che trasmetterà “in chiaro” qualifiche e gare delle tre classi del Motomondiale. Buon weekend di moto a tutti.

MotoGP 2022: gli orari tv del Sachsenring, Germania

Venerdì 18 Giugno

08:55 | FP1 Moto3 (inizio 9:00)

09:50 | FP1 MotoGP (inizio 9:55)

10:50 | FP1 Moto2 (inizio 10:55)

13:10 | FP2 Moto3 (inizio 13:15)

14:05 | FP2 MotoGP (inizio 14:10)

15:05 | FP2 Moto2 (inizio 15:10)

Sabato 19 Giugno

08:55 | FP3 Moto3 (inizio 9:00)

09:50 | FP3 MotoGP (inizio 9:55)

10:50 | FP3 Moto2 (inizio 10:55)

12:30 | Qualifiche Moto3 (Q1 alle 12:35, Q2 alle 13:00)

13:30 | FP4 MotoGP

14:10 | Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)

15:10 | Qualifiche Moto2 (Q1 alle 15:10, Q2 alle 15:35)

17:00 | Conferenza stampa qualifiche

Domenica 20 Giugno

09:00 | Warm-Up Moto3

09:30 | Warm-Up MotoGP

10:00 | Warm-Up Moto2

11:00 | Gara Moto3

12:20 | Gara Moto2

13:30 | Grid

14:00 | Gara MotoGP