Ducati Streetfighter V2: arriva la tinta Storm Green

La nuova Ducati Streetfighter V2 sarà disponibile da luglio nella nuova tinta Storm Green con cerchi neri e tag rossi, che si affianca alla già nota Rosso Ducati presente in gamma.

Il nuovo verde metallizzato scelto dal Centro Stile Ducati esalta le linee pulite, taglienti ed essenziali, rafforzando il carattere naked bolognese. La finitura opaca inoltre si abbina perfettamente alla parte meccanica, mentre la grana metallizzata crea un bel gioco di contrasti.

Streetfighter V2: Superquadro da 153 CV e 101,4 Nm

La Streetfighter V2 è spinta dal Superquadro da 955 cm³ Euro 5 da 153 CV e 101,4 Nm. Rispetto alla Panigale V2, ha un rapporto finale più corto (15/45 vs 15/43), che garantisce una maggiore coppia alla ruota alle velocità di uso stradale, regalando una migliore prontezza del motore in fase di riapertura del gas. È abbinato a tre Riding Mode (Sport, Road, Wet).

Monta un telaio di tipo monoscocca in alluminio fuso in conchiglia fissato alla testa del motore e un forcellone monobraccio posteriore (+16 mm rispetto a quello della Panigale V2). La forcella è una Showa BPF da 43 mm, mentre dietro troviamo un ammortizzatore Sachs con taratura dedicata settabile per la guida in pista.

I cerchi a cinque razze montano pneumatici Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure di 120/70 ZR17 all’anteriore e 180/60 ZR17 al posteriore. Mentre l’impianto frenante si avvale di pinze monoblocco Brembo M4.32 con dischi da 320 mm di diametro.

Piattaforma inerziale IMU ed evoluti controlli elettronici

Il pacchetto elettronico è il medesimo della Panigale V2. La piattaforma inerziale IMU a sei assi sovrintende tutti i controlli elettronici della moto. Il pacchetto elettronico comprende: ABS Cornering (presente su tutte le moto della gamma Ducati e in questo caso nella versione EVO), Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Quick Shift up/down (DQS) EVO 2, Engine Brake Control (EBC) EVO. Infine, i fari sono di tipo full-LED con DRL anteriore e la strumentazione prevede un dashboard TFT a colori da 4,3”.