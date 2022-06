Record di velocità in MotoGP: Martin tocca i 363,6 km/h!

Vi siete mai chiesti qual è il record di velocità in MotoGP? Se vi trovate qui è evidente che vi siete appena posti questa domanda. Ebbene il record di velocità più recente fatto registrare nella Classe Regina appartiene ora a Jorge Martin. Nel corso dell’ultima edizione del GP d’Italia sul circuito del Mugello, sul lungo rettilineo (1.141 metri) il pilota Ducati ha toccato infatti i 363.6 km/h, grazie a un gioco di scie.

Record di velocità: 40km/h in più in 20 anni

Quel che è chiaro è che le MotoGP stanno diventando di anno in anno sempre più veloci, grazie al lavoro dei migliori ingegneri e dei piloti che cercano di ottenere tutto il vantaggio per sfruttare al massimo il potenziale delle loro moto. Tanto per avere un’idea parliamo di circa 40 km/h in più rispetto al record di venti anni fa stabilito da Tory Ukawa. Il pilota giapponese, sempre al Mugello, in sella a una Honda RC211V (cinque cilindri) toccò i 324,5 km/h.

Honda e Ducati si alternano

Da quel momento in poi le moto fanno un grosso step di potenza e nel 2004 Alex Barros con la sua Honda raggiunge i 343 km/h sempre sul circuito del Mugello. Poi tocca nel 2009 a Dani Pedrosa far registrare un impressionante 349,3 km/h in sella alla Honda RC212V. Fino a quando nel 2014 la Ducati inizia a fare sul serio, portando Andrea Iannone a 349,6 km/h. Ma durò poco perché Marc Marquez ruppe il “muro dei 350” sul circuito di Losail, toccando i 350,5 km/h.

Dal 2021 solo le Rosse di Borgo Panigale

Da quel momento in poi fu di nuovo Ducati a dettare il ritmo dei record: Iannone con 354,9 km/h nel 2016 e poi Dovizioso con 356,5 nel 2018 e 356,7 km/h nel 2019. Nel 2021, dopo lo stop per la pandemia, il GP del Mugello regalava record su record durante tutto il weekend. Zarco tocca i 362,4 km/h, Miller i 357,6 e Martin un 358,8 km/h.

Con il nuovo record di 363,6 km/h Martin ha portato ancora più in alto l’asticella, ma per quanto tempo riuscirà a conservare il primato? Staremo a vedere.