Nuova Honda Hornet: svelati i bozzetti

La nuova Honda Hornet sta per arrivare. L’iconica naked che ha fatto sognare le generazioni di motociclisti degli anni ’80 e ’90 sta per tornare completamente rinnovata. La conferma del suo ritorno era già arrivata in occasione di Eicma 2021.

Ma ora Honda ha rilasciato alcuni sketches che rivelano molto del suo design. Che ruota sulla perfetta combinazione tra bellezza meccanica e aggressività delle linee, insita nel DNA di una delle Naked più amate di sempre.

Nuova Honda Hornet: disegnata da Giovanni Dovis

La realizzazione di questi bozzetti è opera del reparto R&D Honda di Roma – responsabile anche del design di alcuni dei modelli di maggior successo come CRF1100L Africa Twin, CB650R e X‑ADV – in collaborazione con i colleghi del reparto R&D in Giappone.

A disegnare la nuova Honda Hornet ci ha pensato il 28enne Giovanni Dovis, che ha recentemente firmato le linee del nuovo scooter crossover ADV350, già richiestissimo e destinato a diventare un altro dei successi sfornati dall’R&D Honda di Roma.

Hornet Concept: valori di agilità, dinamismo e leggerezza

Giovanni Dovis, Designer, Honda R&D Europe ha spiegato così lo stile della nuova moto: