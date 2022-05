Ducati Streetfighter V2, arrivano gli accessori Ducati Performance

La naked sportiva di Borgo Panigale potrà essere ancora più esclusiva con numerosi elementi in fibra di carbonio e con accessori pensati per la pista

In tutte le concessionarie Ducati è disponibile una vasta gamma di accessori realizzati per impreziosire il look (e non solo) della Streetfighter V2, naked “media” dal DNA della Panigale V2. L’accessorio simbolo della linea Ducati Performance dedicata a Streetfighter V2 è il set di ali in carbonio, composto da 4 ali in fibra di carbonio strutturale. E’ pensato per chi vuole donare alla propria moto un ulteriore tocco di esclusività e migliorarne il controllo nell’utilizzo in pista.

Ducati Streetfighter V2: accessori in carbonio

La fibra di carbonio è utilizzata con frequenza negli accessori Ducati Performance, poichè rappresenta una perfetta combinazione di design e leggerezza. All’interno della gamma di accessori spiccano a tal proposito i parafanghi anteriore e posteriore, la cover per ammortizzatore posteriore, la cover strumentazione, i paratacchi, il portatarga e la cover scarico in carbonio e titanio.

In collaborazione con Rizoma, Ducati ha inoltre realizzato una serie di accessori in alluminio ricavato dal pieno mediante lavorazione CNC, tra i quali si segnalano gli specchi retrovisori, il tappo serbatoio, il serbatoio liquido freno e il serbatoio liquido frizione.

Pacchetto sportivo e accessori per la pista

La Casa motociclistica di Borgo Panigale ha anche pensato a un pacchetto di accessori per esaltare l’attitudine sportiva dello Streetfighter V2. Il pacchetto Sport comprende il portatarga in carbonio, i contrappesi manubrio, il tappo serbatoio e delle leve freno e frizione e gli indicatori di direzione a LED dinamici. Per il solo utilizzo in pista è disponibile infine il gruppo di scarico completo in titanio, che rende lo Streetfighter V2 ancora più unico ed esaltante, migliorando sensibilmente il già notevole rapporto peso-potenza.

L’accessorio è progettato e sviluppato da Akrapovič ed è realizzato in materiali racing per massimizzare le prestazioni. Completa il quadro il KIT DDA, che unisce alla funzionalità di traguardo elettronico e visualizzazione dei tempi a cruscotto l’acquisizione di traiettorie, velocità, RPM, marcia, angolo di apertura farfalla e intervento dei sistemi elettronici.