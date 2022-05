Benelli Leoncino 800 Trail, ecco la versione “off-road”

Debutta in tutti gli store ufficiali italiani la nuova Benelli Leoncino 800 Trail, variante “scrambler” della Leoncino, caratterizzata da un design ancora più distintivo e da soluzioni tecniche che migliorano l’efficacia nella guida in off-road leggero.

Benelli Leoncino 800 Trail: anteriore da 19” e cerchi a raggi

Rispetto alla versione “Leoncino 800”, la Trail presenta un doppio scarico alto e cerchi a raggi tubeless con la ruota anteriore da 19” e pneumatici Pirelli Scorpion STR tassellati. Si fanno notare anche la tabella porta numero e paracalore posizionata di lato, e il cupolino alto posizionato sopra il faro anteriore full LED. Inoltre, troviamo una strumentazione in TFT e una sella pensata per garantire il giusto comfort anche su percorsi più difficili. Sotto la sella – come su Leoncino 800 – c’è un fianchetto in alluminio pensato per incastonare il logo Leoncino.

Motore bicilindrico da 76 CV

A spingere la nuova Benelli Leoncino 800 Trail ci pensa il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido, da 754 cc, proposto anche sulla Leoncino 800, in grado di erogare una potenza di 76,2 CV (56 kW) a 8500 giri/min e coppia di 67 Nm (6,8 kgm) a 6500 giri/min. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, doppio corpo farfallato da 43 millimetri di diametro. La frizione con asservimento di coppia e funzione antisaltellamento è in bagno d’olio, il cambio a 6 marce.

Ciclistica e prezzo

Per quanto riguarda la ciclistica, la nuova Benelli Leoncino 800 Trail si affida a un telaio a traliccio tubolare con piastre in acciaio, a una forcella up-side down con steli di 50 mm di diametro (con escursione maggiorata a 140 mm, contro i 130 della stradale) e a un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione, che aumenta anch’esso l’escursione ruota (140 mm), alzando così la seduta da 805 millimetri della stradale a 834 millimetri della Trail.

Infine, l’impianto frenante prevede un doppio disco anteriore semiflottante di 320 mm di diametro e pinza radiale a quattro pistoncini, e un disco posteriore di 260 mm di diametro, con pinza a doppio pistoncino. La moto è già disponibile nelle concessionarie nelle tinte grigio e verde, al prezzo di 7.990 euro.