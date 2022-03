Benelli Leoncino 800: caratteristiche e prezzo

La nuova modern-classic arriva nelle concessionarie. Porte aperte in programma l’1 e il 2 aprile.

Uno dei modelli più attesi dagli appassionati del marchio Benelli, oltre alla TRK 800, è sicuramente la Leoncino 800: modern-classic, che strizza l’occhio anche al mondo scrambler, che fa dello stile, della semplicità e dell’ottimo rapporto qualità/prezzo i suoi principali punti di forza.

Per il suo arrivo le concessionarie Benelli hanno organizzato un porte aperte in programma venerdì 1 e sabato 2 aprile, durante il quale sarà possibile toccare con mano tutta la gamma moto 2022.

Che moto è la Benelli Leoncino 800?

La nuova Benelli Leoncino 800 è una due ruote dallo stile autentico, contraddistinto da essenzialità e da un equilibrato mix di stilemi classici e moderni, che si sposano perfettamente con il motore più evoluto della gamma, da 754cc. Parliamo del nuovo bicilindrico capace di erogare una potenza di 76,2 CV a 8500 giri/min e una coppia di 67 Nm a 6500 giri/min. Motore che trova alloggio nel telaio a traliccio tubolare con piastre in acciaio, pensato per integrarsi alla perfezione con il design della moto e di assicurare massima resa dinamica alla guida.

Cerchi da 17” e forcella up-side down

La Benelli Leoncino monta cerchi da 17” in lega di alluminio con pneumatici 120/70-17 e 180/55-17, mentre l’impianto frenante si affida ad un doppio disco anteriore semiflottante di 320 mm di diametro e ad un disco posteriore di 260 mm di diametro.

Per quanto riguarda invece il comparto sospensioni, davanti troviamo una forcella up-side down con steli di 50 mm di diametro e dietro un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione.

Quanto costa la Benelli Leoncino?

La nuova Benelli Leoncino 800 è disponibile in tutte le concessionarie ufficiali al prezzo di 7.490 euro f.c. ed è proposto nelle colorazioni grigio e verde.