Piaggio Liberty, ecco la versione speciale per i 100 anni di Baci Perugina

È disponibile nella cilindrata da 125 cc e si caratterizza per una livrea celebrativa.

Piaggio celebra i 100 anni di Baci Perugina realizzando una versione speciale del Liberty, autentico best seller tra gli scooter a ruota alta. In un secolo di storia Baci si è saputo evolvere mantenendo inalterata la sua essenza e mettendo al centro emozioni quotidiane, amore e amicizia.

Valori condivisi anche dal celebre scooter italiano, che per l’occasione si veste dei colori classici di Baci e della sua grafica inconfondibile: l’elegante blu intenso ornato di stelle veste la parte anteriore e le fiancate, mentre il celebre logo firma lo scudo. La sella color cuoio scuro, invece, richiama i colori della copertura di cioccolato Fondente Luisa, che da sempre contraddistinguono il capolavoro di bontà di casa Perugina.

Un casco abbinato a tema

Il nuovo Piaggio Liberty Baci Perugina è presentato in un’unica esclusiva colorazione e nella classica cilindrata 125 della famiglia di propulsori Piaggio i-get. E si propone anche con in abbinamento un casco dedicato in due diverse colorazioni: la classica, che riprende l’elegante blu Baci Perugina della tinta del veicolo, e la silver, ispirata all’elegante incarto argentato che avvolge ogni singolo cioccolatino. Entrambe le versioni sono arricchite dal celebre motivo delle stelle, a contrasto con il colore del casco: stelle argento per il modello blu e stelle blu per la versione silver. Il logo di Baci, infine, firma entrambe le colorazioni.

Fino al 15 maggio un concorso per vincerlo

Dal 21 marzo al 15 maggio, sei dei nuovi Piaggio Liberty Baci Perugina e venti caschi dedicati nella colorazione blu verranno messi in palio attraverso un concorso esclusivo realizzato da Baci Perugina. Per partecipare, basterà acquistare un prodotto Baci Perugina e tentare la fortuna accedendo al sito: www.promozionitaliane.it/2/mettiinmotolemozione. Maggiori dettagli sul sito baciperugina.it.

