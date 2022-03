Yamaha NEO’s, il primo scooter elettrico: come un cinquantino

Ha un design moderno, cerchi da 13”, due modalità di guida e un’autonomia fino a 68 km. Arriva a giugno a 3.199 euro

Yamaha lancia sul mercato il primo scooter elettrico, segnando in qualche modo l’inizio di un nuovo percorso verso la mobilità sostenibile. Il suo nome è NEO’s, è equiparabile ad un cinquantino, è dotato di un nuovo telaio e di una scocca caratterizzata da forme morbide e arrotondate. I nuovi fari a LED, circondati da anelli bianchi che conferiscono un look fresco, si ispirano al muso iconico dell’originale NEO’s (quello con motore termico, per intenderci). Si fanno notare poi modanature in gomma che oltre ad esaltare il look, proteggono lo scooter da da piccoli urti e graffi.

Due batterie per percorrere fino a 68 km

La batteria agli ioni di litio (da 8 kg) da 50,4 V/19,2 Ah si trova al centro del telaio, sotto la sella, e assicura un’autonomia di 37 km, che possono però arrivare a 68 km utilizzando una seconda batteria (disponibile a pagamento) per la quale è già previsto il connettore e l’alloggiamento. Batteria che può essere ricaricata sia quando è installata sul veicolo, sia dopo averla rimossa per collegarla a una presa di corrente.

NEO’s è dotato di un caricabatterie portatile progettato per collegarsi a una presa domestica e per una ricarica completa sono necessarie circa 8 ore. Il vano sottosella è in grado di ospitare un casco jet e altri oggetti (se si utilizzano due batterie, ovviamente la capacità di carico diminuisce).

Yamaha Integrated Power Unit

Il nuovo Yamaha NEO’s è spinto dalla Yamaha Integrated Power Unit (YIPU) di ultima generazione. Al centro della ruota posteriore c’è un motore elettrico brushless che eroga elevati livelli di coppia. L’innovativo design della YIPU funziona anche come mozzo della ruota posteriore e include il sistema di frenata posteriore con l’unità montata direttamente sul cerchio. Il forcellone contiene l’unità di controllo del motore (MCU) che regola l’erogazione di potenza, mentre il cerchio della ruota posteriore (cerchi da 13”) può essere facilmente rimosso al fine di sostituire lo pneumatico smontando i cinque bulloni. Inoltre, il NEO’2 è dotato di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento.

Due modalità di guida e app MyRide

Sono due le modalità di guida previste: STD offre la massima potenza in uscita di 2,06 kW a 40 km/h; ECO, invece, riduce la potenza massima a 1,58 kW a 30 km/h e limita la velocità massima a 35 km/h. Infine chi sceglie NEO’s è sempre connesso se scarica l’app MyRide gratuita di Yamaha sul proprio smartphone e la associa alla Communication Control Unit (CCU) sullo scooter utilizzando un QR code o il numero VIN. La strumentazione LCD è dotata di un’icona che visualizza in tempo reale le comunicazioni delle chiamate e dei messaggi in arrivo dallo smartphone, permettendo di rimanere in contatto con amici, familiari e colleghi.

Yamaha NEO’s, quanto costa?

Il nuovo Yamaha NEO’s sarà disponibile a partire da giugno, in due colori – Milky White e Midnight Black – al prezzo di 3.199 euro.

