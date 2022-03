Suzuki GSX-S125 2022, il ritorno della piccola naked

Si rinnova nel look, nella dotazione e nel motore. È già ordinabile con consegne previste a giugno

Fa il suo ritorno nella gamma naked di Suzuki la GSX-S125, la piccola moto che strizza l’occhio ai giovani motociclisti, ora rivista nell’estetica, nella dotazione e nel propulsore. Oggi il monocilindrico bialbero raffreddato a liquido Euro-5 – di cui non sono stati comunicati valori di potenza e coppia, che per la precedente unità corrispondevano a 15 CV e 11,5 Nm – è stato sottoposto a una rivisitazione da parte degli ingegneri, che hanno ridefinito le quote di alesaggio e corsa (con canna del cilindro e pistone sottoposti all’ormai noto trattamento SCEM per la riduzione degli attriti), angolazione e diametro delle valvole e il rapporto di compressione. Sono inoltre stati adottati iniettori a 4 fori, un corpo farfallato da 32 mm , un airbox da 4,3 litri e un nuovo impianto di scarico con catalizzatore e silenziatore a doppia uscita che hanno contribuito e mantenere le emissioni entro i limiti richiesti per l’attuale omologazione.

Nuovo design e non solo

La Suzuki GSX-S125 2022 – che in Italia può essere guidata sia con la patente A1, che si può conseguire a 16 anni, sia con la patente B – si presenta con un design snello, caratterizzato da sovrastrutture moderne e dal bel cupolino con luci LED sovrapposte, che ospita anche il piccolo cruscotto digitale LCD con computer di bordo. L’impianto frenante prevede dischi a margherita (con ABS Bosch da soli 590 gr), mentre i cerchi da 17” sono abbinati a pneumatici Dunlop.

Prezzo e consegne

La “nuova” GSX-S125 è proposta in tre tinte inedite: “Blu Baltimora”, ispirata alla tradizione delle sportive stradali Suzuki; “Nero Detroit”, che con i cerchi blu proietta un’immagine più “dark”; e “Bianco Seattle” con cerchi rossi, l’abbinamento decisamente più vivace del lotto. È già ordinabile sia sull’E-Commerce di Suzuki Italia attraverso la piattaforma Suzuki Smart Buy che presso la rete dei concessionari ufficiali al prezzo di 4.290 euro f.c., con consegne a partire da giugno.