CFMoto 700CL-X Sport 2022, la modern-classic sportiva

È la versione più racing della Heritage. Monta semimanubri, sella monoposto, cerchi da 17” e pinze Brembo

CFMoto svela al pubblico la nuova 700CL-X Sport 2022, variante più sportiva della già nota 700CL-X Heritage, caratterizzata da elementi più racing come i semi-manubri, l’impianto frenante Brembo, la sella monoposto, i cerchi da 17″ (la Heritage ha un 18″ all’anteriore) e non solo. A spingerla ci pensa sempre il bicilindrico parallelo da 693 cc DOHC raffreddato a liquido della Heritage, omologato Euro5, solo un po’ più performante: 70,5 CV di potenza (contro i 70,1) a 8.750 giri/min e 61,2 Nm di coppia (contro 60,9) a 6.500 giri/min.

Raggiunge i 180 km/h e fa i 20 km/l

Il cambio è a sei marce, l’acceleratore è di tipo Ride-by-Wire, la frizione è antisaltellamento, e ci sono 2 modalità di guida (“Eco” e “Sport”) e il Cruise Control. La velocità massima dichiarata è di 180 km/h, mentre i consumi si attestano intorno ai 20 km/l sul ciclo WMTC e le emissioni CO2 sui 115 g/km. Per quanto riguarda la ciclistica, la 700CL-X Sport 2022 prevede un telaio tubolare in acciaio abbinato a una forcella rovesciata Kayaba da 41 mm, regolabile in precarico e compressione, e a un mono regolabile nel precarico, con escursioni rispettivamente di 150 e 58 mm. Come anticipato, l’impianto frenante (con ABS a doppio canale) si affida a pinze Brembo con attacco e pompa radiale che mordono un doppio disco da 300 mm all’anteriore e un disco da 260 mm al posteriore.

Tinte che esaltano il design

Esteticamente la Sport non si discosta molto dal design della Heritage, fornendo lo stesso accattivante mix di linee retrò e moderne reso più vivace da inserti colorati. In particolare, le due tinte disponibili “Nebula White” (bianco) e “Velocity Grey” (grigio) sfoggiano accenti rispettivamente in giallo fluo e azzurro che esaltano la silhouette della carenatura metallizzata. Non cambiano i gruppi ottici full LED (a “X” davanti e a “H” dietro) e la strumentazione digitale LCD. Sono invece diversi gli specchietti retrovisori, tondi e fissati alle estremità delle manopole.

Prezzo e disponibilità

Completano il quadro cerchi in lega leggera a 5 razze da 17″ abbinati a pneumatici all-terrain Maxxis SuperMaxx ST. Il peso a secco dichiarato da CFMoto è di 189 kg mentre l’altezza sella si assesta sui 795 mm. La 700CL-X Sport 2022 è già disponibile nelle concessionarie italiane al prezzo di 7.390 euro f.c..

CFMoto 700CL-X Sport 2022: le foto Vedi tutte le immagini +23