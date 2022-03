Triumph e Breitling insieme per una serie limitata

Dalla partnership tra i due brand nascono la nuova Speed Twin Breitling Limited Edition e l’orologio Brietling Top Time Triumph Edition

Dalla collaborazione tra Breitling e Triumph nascono la nuova Speed Twin Breitling Limited Edition e l’orologio Brietling Top Time Triumph Edition. I due brand condividono la passione per l’eccellenza e la ricerca di performance e bellezza, e unendo le loro forze e i loro gusti hanno tirato fuori una serie limitata pensata per chi cerca un prodotto esclusivo, in un senso e nell’altro.

Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition

La Speed Twin Breitling Limited Edition si caratterizza per la colorazione blu policromatico, ispirata alla leggendaria Thunderbird 6T, moto resa immortale da Marlon Brando che la utilizzò nel film del 1953 “Il Selvaggio”. Il colore è stato riprodotto fedelmente partendo da un campione della vernice originale risalente agli anni ’50: la colorazione custom è stata realizzata miscelando diversi colori e poi rifinita a mano, con un filetto nero, e riporta la firma Breitling.

I dettagli realizzati a mano da Gary Devine completano lo schema cromatico. Ma non finisce qui. Perché su questo modello esclusivo ci sono componenti di grande qualità (alcuni firmati Breitling), realizzati a macchina, come la leva della frizione e altri dettagli anodizzati.

La sella in pelle traforata nera ha una finitura grigia a contrasto, richiamando il cinturino in pelle del cronografo Breitling. Una “B” ricamata sulla porzione dedicata al passeggero esalta la distintività della sella. Anche la strumentazione è personalizzata da Breitling e prende ispirazione dallo stile dei cronografi. Saranno solo 270 (scelta che celebra lo schema di accensione del bicilindrico parallelo della Speed Twin) gli esemplari realizzati a livello mondiale e ciascun modello sarà identificato da un numero di serie posizionato sulla piastra di sterzo e accompagnato da certificato di autenticità contrassegnato dal CEO di Triumph Nick Bloor e dal CEO di Breitling Georges Kern. Il prezzo è di 19.000 euro f.c. con disponibilità da maggio 2022.

Brietling Top Time Triumph Edition

Partiamo da un aneddoto molto importante. Willy Breitling, intorno alla metà degli anni ’60, ispirato dal motosport e dalle cafe racer, decise di trasferire lo spirito della velocità in un cronografo tutto nuovo. Divenne subito la prima scelta per una generazione di uomini e donne dallo spirito sportivo e poco convenzionale. Ecco, quello spirito oggi torna a rivivere nelle due edizioni del cronografo Top Time Triumph: una di queste versioni sarà riservata agli acquirenti della Speed Twin Breitling Limited Edition. Chi acquisterà la Speed Twin e deciderà di ordinare anche l’orologio entro il 22 Agosto 2022, avrà la possibilità di riceverlo personalizzato con lo stesso numero identificativo della moto.

Entrambe le versioni dell’orologio sono caratterizzate dalla colorazione Ice-Blue a richiamare la tinta della Thunderbird 6T e il quadrante del cronografo Breitling Top Time Ref. 815 che fu prodotto negli anni ’70. Anche il cinturino in cuoio è ispirato al mondo delle competizioni e abbinato allo stile del quadrante. Accanto al “12” e al “6”, sono presenti anche i loghi dei brand Triumph e Breitling, i comandi sono elegantemente sovradimensionati a vantaggio del comfort di utilizzo, mentre il tachimetro dall’elevato contrasto rende facilmente leggibile l’indicazione della velocità.

Il cronometro è dotato di movimento Breitling Caliber 23, certificato COSC, con una riserva di carica di circa 48 ore. Infine, ultima chicca, il retro della cassa dei cronografi è decorato con lo sketch fedele del motore twin parallelo delle Bonnie.

