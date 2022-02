Yamaha Ténéré 700 World Raid, per viaggiare all’insegna dell’avventura

È la versione premium della già nota e apprezzata Ténéré. Ha due serbatoi, sospensioni più raffinate e una dotazione più ricca.

Al vertice della gamma Ténéré troviamo la nuova versione Yamaha Ténéré 700 World Raid, realizzata per offrire performance e versatilità nei viaggi all’insegna dell’avventura. Si distingue innanzitutto dalla Ténéré per i due serbatoi montati lateralmente che garantiscono un totale di 23 litri di capienza e 500 km di autonomia, ed essendo posizionati più in basso lasciano invariato baricentro della moto. Altro aspetto importante di questo nuovo design (oltre alla riduzione delle fluttuazioni del carburante rispetto a un unico serbatoio) è che il punto più alto dei nuovi serbatoi è più basso rispetto alla parte superiore del serbatoio della Ténéré 700, riducendo la differenza di altezza tra il serbatoio e la sella, per offrire un profilo più piatto e aumentare la mobilità del pilota durante la guida fuoristrada.

Nuova sella e nuove sospensioni

Sulla nuova Ténéré 700 World Raid troviamo una nuova sella, da 890 mm, con un profilo molto più piatto, che consente al pilota di spostare facilmente il peso del corpo in avanti e indietro. La nuova ergonomia è adatta sia alla posizione di guida eretta che da seduti, mentre il design in due parti della sella consente di rimuovere facilmente la sezione posteriore per consentire l’installazione di accessori come portapacchi o bagagli. La sella è realizzata con due tipi diversi di pelle, con una zona a grip elevato al centro e una più morbida per consentire libertà di movimento durante la guida.

Per quanto riguarda la ciclistica, la World Raid monta una forcella KYB da 43 mm con 230 mm di escursione (20 mm in più rispetto alla Ténéré 700), regolabile in precarico, compressione ed estensione, e dotata di un rivestimento Kashima bronzo scuro. Dietro c’è invece un mono completamente regolabile con serbatoio in alluminio e con escursione della ruota da 220 mm (è stato introdotto anche un nuovo paracolpi in gomma per aumentare le prestazioni di assorbimento di energia in caso di fine corsa). Completano il quadro un telaio tubolare a doppia culla in acciaio ad alta resistenza e un ammortizzatore di sterzo Öhlins.

Motore e freni non cambiano, ma c’è un ABS più evoluto

Non cambia invece il cuore pulsante, che resta il noto e apprezzato bicilindrico in linea da 689 cc raffreddato a liquido, dotato di un albero motore a 270°, è lo stesso dalla Ténéré ed eroga 75 CV a 9.000 giri/min e 68 Nm a 6.500 giri/min. Così come resta invariato l’impianto frenante (freni a disco anteriori “wave” da 282 mm, pinze Brembo), che però accoglie un nuovo ABS con 3 modalità per strada e fuoristrada che prevede anche la completa disattivazione del sistema.

La nuova strumentazione TFT a colori da 5″ (con 3 diversi temi e con presa USB) è collegata alla Communication Control Unit (CCU) della moto che parla con l’app MyRide, offrendo la visibilità sul quadro strumenti centrale delle notifiche dei messaggi e delle chiamate in arrivo. Sulla World Ride troviamo inoltre un parabrezza più alto di 15 mm con deflettori laterali facili da rimuovere e indicatori di direzione a LED. Altre piccole ma importanti chicche della Ténéré 700 World Raid sono l’airbox dotato di un condotto di aspirazione progettato per prevenire l’ingresso di polvere e detriti sollevati dalla ruota posteriore, pedane più ampie per una migliore presa degli stivali, una nuova griglia radiatore dotata di feritoie verticali e un nuovo paramotore in alluminio in tre pezzi.

Consegne da maggio. Il prezzo

La Yamaha Ténéré 700 World Raid è ordinabile in due colorazioni – Icon Blue e Midnight black – al prezzo di listino 12.599 euro f.c. con consegne previste a partire da maggio.