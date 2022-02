Moto Guzzi, in concessionaria le prime novità 2022: tutti i prezzi

Nuove tinte per la best seller V7 e per le V85 TT e V85 TT Travel.

La best seller di Moto Guzzi, la V7, che anche nel 2022 sta facendo già segnare numeri importanti in termini di immatricolazioni confermando il trend degli anni precedenti, arriva nelle concessionarie nelle nuove livree. Sono infatti due le colorazioni per la versione Stone: Giallo Metallico e Grigio Alluminio, che si aggiungono alle già note Nero Ruvido e Arancione Rame. La moto – equipaggiata sempre con il bicilindrico da 850 cc e 65 CV di potenza massima – è disponibile nelle concessionarie al prezzo di 8.990 euro f.c., mentre V7 Special (le cui tinte restano invariate) è proposta a 9.390 euro f.c..

Novità in arrivo anche per la gamma Moto Guzzi V85 TT MY 2022: la classic travel enduro dell’Aquila mantiene inalterate tutte le caratteristiche tecniche, introducendo la nuova colorazione Verde Altaj, che va ad affiancare il Nero Etna, oltre alle due colorazioni più evocative, entrambe proposte con telaio rosso e parasteli forcella in tinta: Giallo Mojave e Rosso Uluru. La moto è nelle concessionarie al prezzo di 11.990 euro f.c., che diventano 12.190 euro per le le versioni “Evocative Graphics”. Anche la versione Travel è ora disponibile nella colorazione dedicata Grigio Grigna con nuove grafiche su fianchetti e serbatoio, mentre l’equipaggiamento di serie – che comprende il parabrezza Touring più alto e protettivo, le valigie laterali Urban, le manopole riscaldabili e Moto Guzzi MIA, la piattaforma multimediale che permette di collegare lo smartphone al veicolo – si arricchisce del cavalletto centrale e del sensore di pressione pneumatici. La moto è in vendita a 13.990 euro f.c.

Nel mese di febbraio esordisce infine nei concessionari Moto Guzzi anche la speciale versione V85 TT Guardia d’Onore, edizione in serie limitata di 1946 esemplari che celebra i 75 anni di collaborazione tra la Casa di Mandello e il reggimento dei Corazzieri, proposta a 13.990 euro f.c..