Triumph TE-1, la moto elettrica inglese è sempre più vicina al debutto

Il prototipo è pronto per affrontare la fase del collaudo su strada, prima di essere pronto per il debutto (entro il 2022)

TE-1 è il nome del progetto di moto elettrica a cui sta lavorando da qualche anno Triumph in collaborazione con alcuni specialisti nel campo dell’elettrificazione dei veicoli (Williams Advanced Engineering, Integral Powertrain Ltd e il Warwick Manufacturing Group (WMG) dell’Università di Warwick). E la notizia dell’ultim’ora riguarda l’annuncio da parte del brand inglese della conclusione della “fase 3”, ossia quella dell’effettiva costruzione del prototipo, che ora si prepara ad affrontare l’ultima fase del progetto: il collaudo su strada per un periodo di 6 mesi.

“Dopodiché – specifica la nota di Triumph – il prototipo verrà aggiornato con i pannelli e le grafiche definitivi in vista della dimostrazione su pista e della presentazione agli organi di stampa. Entro tale data verranno pubblicati i risultati finali del progetto, le specifiche definitive e l’esito dei test. Saranno rese note anche le caratteristiche che hanno premesso al progetto TE-1 di superare le aspettative e i requisiti di innovazione, definendo così un nuovo standard per le motociclette elettriche. Verranno comunicate anche le specifiche della batteria e l’autonomia. La stampa avrà l’opportunità di parlare con il team di progetto, vedere il prototipo in pista e raccogliere le impressioni dei collaudatori”.

Esaminando la moto nel dettaglio, Triumph ha contribuito al prototipo con tutta la parte telaistica, tutta l’elettronica, cerchi e trasmissione (con finale a cinghia) curando inoltre l’innesto delle sospensioni Öhlins e dei freni Brembo. Williams Advanced Engineering (WAE) ha sviluppato il suo sofisticato pacchetto batteria, il raffreddamento, la centralina e le prese di ricarica. Integral Powertrain ne appositamente dato alla luce per il progetto un motore con tecnologia di commutazione a carburo di silicio e raffreddamento integrato, mentre il Warwick Manufacturing Group (WMG) dell’Università di Warwick si è invece occupato di tutte le simulazioni finali per la verifica dei livelli di prestazione e affidabilità.