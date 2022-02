Mercato moto e scooter, il 2022 parte in positivo: +9,8%

Inizia con un andamento positivo il nuovo anno (come il precedente). La Benelli TRK 502 anche a gennaio è la più amata

Se il mercato delle quattro ruote non comincia il 2022 con il piede giusto, non si può dire lo stesso di quello delle due ruote. Moto e scooter, infatti, proseguono il trend del 2021 (+21,2%), facendo registrare a gennaio un importante +9,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Molto positivo l’andamento dei ciclomotori (+47,5%), bene anche le moto (+23,3%), stabile invece quello degli scooter, che registrano un +0,3%.

I numeri nel dettaglio

Passando all’analisi dei dati, sono 15.481 i veicoli immessi sul mercato. Il dato più eclatante è quello dei ciclomotori, che fanno segnare +47,5%, pari 1.684 mezzi venduti, benché non si possa trascurare il rimbalzo tecnico dovuto al confronto con un gennaio 2021 che registrava un calo del 36%, mentre replicano il risultato dello scorso anno gli scooter, che targano 6.041 mezzi (+0,3%). In grande salute, infine, il mercato delle moto, che immatricolano 7.756 veicoli e segnano una crescita a doppia cifra (+23,3%). Ottima la performance dei veicoli elettrici, che raddoppiano i volumi di gennaio 2021 (+117,2%) e immettono sul mercato 1.060 veicoli, ma anche in questo caso si registra un rimbalzo tecnico sul primo mese dello scorso anno, che segnava una flessione del 35%. Particolarmente lusinghiero il risultato dei ciclomotori, con 675 veicoli registrati e un incremento del 156,6%, sebbene sul dato pesi l’effetto di commesse legate alla sharing mobility.

Risposte concrete

“L’industria di riferimento continua a dare risposte concrete alla nuova domanda di mobilità, al tema della sostenibilità ambientale e al crescente desiderio di due ruote: nonostante le incognite, il mercato si conferma molto dinamico, rafforzando il protagonismo di alcuni segmenti come quello delle crossover e delle naked, con l’arrivo di nuove proposte e il consolidarsi di modelli più fruibili ed economici, capaci di attirare un pubblico di nuovi appassionati e anche di utenti più giovani”, ha dichiarato Paolo Magri, Presidente di ANCMA.

Moto e scooter: la classifica di gennaio 2022

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen 2022

1 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 616

2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 520

3 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 376

4 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 336

5 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 331

6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 244

7 HONDA SH MODE 125 Scooter 240

8 BMW R 1250 GS Enduro 228

9 HONDA AFRICA TWIN Enduro 228

10 MOTO GUZZI V7 Naked 223

11 KEEWAY RKF 125 Naked 220

12 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 217

13 HONDA CB 500 X Turismo 199

14 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 194

15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 193

16 SYM SYMPHONY 125 Scooter 190

17 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 174

18 YAMAHA TENERE 700 Enduro 166

19 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 145

20 HONDA FORZA 350 Scooter 145

21 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 144

22 YAMAHA TMAX Scooter 137

23 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 133

24 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 130

25 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 126

26 HONDA CB 650 R Naked 122

27 YAMAHA MT-09 Naked 122

28 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 115

29 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 111

30 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 111