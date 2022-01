Benelli TRK 800: com’è fatta e quando arriva?

Cresce l’attesa per la sorella maggiore della TRK 502 X, moto più venduta in Italia nel 2021.

Svelata in occasione di Eicma 2021, la Benelli TRK 800 è sicuramente una delle novità più importanti che vedremo quest’anno sul mercato. È un’enduro stradale che promette grandi numeri, essendo di fatto la sorella maggiore della TRK 502 X, moto più venduta in assoluto nei 12 mesi del 2021. Disegnata nel centro stile Benelli e sviluppata dal reparto R&D di Pesaro (dove si trova il quartier generale dell’azienda), fa il suo debutto in occasione dei 110 anni del brand.

Motore bicilindrico da 76,2 CV

È dotata di un buon equipaggiamento, che comprende, tra le altre cose, un ampio cupolino regolabile, paramani, deflettori, maniglie passeggero, cruscotto TFT a colori da 7” e un serbatoio da 21 litri. Esteticamente richiama molto le linee della 502 X, che per l’occasione sono più mature e distintive. Il cuore pulsante è il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido, da 754 cc – proposto anche sulla Leoncino 800 – con potenza di 76,2 CV (56 kW) a 8500 giri/min e coppia di 67 Nm (6,8 kgm) a 6500 giri/min, con distribuzione a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro e doppio corpo farfallato da 43 millimetri di diametro. Il cambio è a sei marce ed è abbinato a una frizione antisaltellamento.

Freni e sospensioni

L’impianto frenante prevede un doppio disco semiflottante da 320 mm con pinza a quattro pistoncini davanti e di un disco da 260 mm con pinza a sincolo pistoncino dietro, mentre i cerchi in lega di alluminio sono da 19’’ all’anteriore e da 17” al posteriore e montano pneumatici 110/80-19 e 150/70-17. Mentre la ciclistica è affidata ad un telaio a traliccio in tubi con piastra in acciaio ad alta resistenza, a una forcella marzocchi upside-down da 50 mm completamente regolabile e con un’escursione di 170 mm, e a un un forcellone in alluminio oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione, con una escursione di 53 mm (171 mm alla ruota).

Disponibilità e prezzo

La nuova Benelli TRK 800 arriverà nelle concessionarie nella seconda metà del 2022 ad un prezzo ancora in via di definizione, anche in virtù delle oscillazioni – causa pandemia – dei prezzi legati ai trasporti dalla Cina (la moto viene assemblata lì). Tuttavia c’è da aspettarsi lo stesso una cifra assolutamente competitiva, in linea dunque con tutte quelle degli altri modelli della gamma moto.