Gruppo Piaggio, la formula per battere il lockdown: vendita online e consegna a domicilio

I prodotti appartenenti ai brand del Gruppo Piaggio possono essere acquistati comodamente online mentre la consegna sarà effettuata presso il proprio domicilio.

L’ultimo DPCM voluto dal Governo ha istituito regole molto più dure per arginare il veloce diffondersi dell’emergenza sanitaria, in particolare nelle cosiddette “zone rosse” risultano vietati gli spostamenti considerati non indispensabili ed è stata imposta la chiusura della maggior parte delle attività commerciali.

Però, a differenza dello scorso marzo, quando in Italia iniziò la prima ondata della Pandemia, showroom, concessionarie ed officine restano aperte, anche se ovviamente questo tipo di attività commerciali sta risentendo pesantemente delle limitazioni agli spostamenti dei cittadini. Per continuare ad offrire un servizio efficiente e soprattutto sicuro, il Gruppo Piaggio ha escogitato un’interessante soluzione per la vendita al pubblico dei propri prodotti.

La Casa di Pontedera ha infatti inaugurato un inedito servizio a domicilio che ricorda da vicino quello dei food delivery che vanno tanto di moda nelle grandi città. Per garantire alla clientela la possibilità di acquistare scooter o moto appartenenti ad uno dei brand del Gruppo Piaggio (Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi), il colosso italiano ha inaugurato un servizio di prenotazione e vendita online che prevede la consegna dello scooter o della moto acquistata direttamente presso il proprio domicilio.

Si tratta di un servizio decisamente rivoluzionario ed innovativo che permetterà a tantissimi clienti in questo delicato periodo di emergenza sanitaria di scegliere un veicolo a due ruote per i propri spostamenti quotidiani, evitando così l’utilizzo di mezzi pubblici, considerati luoghi ad alto rischio per la diffusione del Coronavirus. Ricordiamo inoltre che compilando l’apposita certificazione, risulta possibile recarsi presso meccanici ed officine per effettuare la manutenzione o riparare il proprio veicolo.