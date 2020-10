Langen Two Stroke: la café racer è già un successo

Realizzata artigianalmente in sole 100 unità la due tempi britannica si presenta come una café racer lussuosa ed esclusiva.

Incredibile successo commerciale ottenuto dalla Langen Two Stroke, café racer realizzata in Inghilterra in maniera artigianale. Dopo appena 3 settimane dal suo debutto, 1/3 delle prime 100 unità dell’inedita moto due tempi è stato già preordinato dalla clientela. Visto il successo inaspettato ottenuto dalla Two Stroke, il papà della moto – Christofer Ratcliffe – si è messo subito alla ricerca di nuovo personale con l’obiettivo di aumentare la produzione di altre 150 unità da destinare al mercato globale.

Un cuore bicilindrico due tempi

Il successo di questa due tempi sembra ancora più incredibile se si pensa che il suo prezzo si avvicina ai 40mila euro. La Langen Two Stroke si presenta come una naked dal look vintage e dalla meccanica moderna: il motore è un due tempi che rispetta le più recenti norme antiinquinamento europee grazie all’utilizzo di una serie di sofisticati componenti, tra cui spiccano il sistema di iniezione del carburante, l’iniezione dell’olio controllata da ECU e le valvole di scarico elettroniche. Il motore bicilindrico raggiunge i 14.500 giri/min ed eroga 75 CV e 45 Nm di coppia massima.

Finiture raffinate e lussuose

La moto sfrutta un telaio in tubi di alluminio realizzato artigianalmente, abbinato ad una forcella Öhlins e a doppi ammortizzatori K-Tech. Il sistema frenante è stato affidato ad un dispositivo della “Hel Performance” dotato di dischi Brembo, mentre per gli pneumatici si è optato per delle coperture Dunlop. Il pesò è stato contenuto entro i 114 kg grazie all’uso di componenti ultraleggeri, come la fibra di carbonio, utilizzata sia per il serbatoio che per altre parti della carena. Decisamente di alto livello le finiture, si va infatti ai particolari realizzati a mano con foglie d’oro e si arriva al doppio scarico, con un terminale installato sul lato destro e l’altro posizionato sotto la sella.

Spazio alla personalizzazione

Gli incontentabili potranno rivolgersi alla factory britannica per richiedere qualsiasi tipo di personalizzazione per rendere unica la propria Two Stroke. Le modifiche possono interessare la livrea esterna, le finiture del telaio, il tipo di forcella, le ruote e tanto altro ancora.

‘”Il mio sogno è sempre stato quello di creare un piccolo pezzo di storia del motociclismo britannico” – queste le parole del patron della Langen, Chris Ratcliffe, che ha inoltre aggiunto: “essere in grado di lanciare questa motocicletta speciale con un marchio completamente nuovo è davvero un sogno che si avvera. L’obiettivo è continuare a spingerci oltre i confini e creare moto più interessanti, che speriamo possano davvero piacere alle persone.”

Solo per clienti facoltosi

La Langen Two Stroke viene proposta ad un prezzo di circa 37mila euro, si tratta di una cifra decisamente da capogiro per una due ruote, ma questo listino è giustificato per l’esclusività e la rarità della moto (al momento solo 10 unità) e per i suoi contenuti decisamente di pregio. LA seconda tiratura di 150 esemplari destinati ai Paesi esteri sarà pronta per il 2022. I clienti inglese che invece desiderano acquistare uno dei primi 100 esemplari prodotti possono ordinare la Two Stroke versando un anticipo di circa 1.00 euro.

