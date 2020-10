BMW R 18 Classic: nata per viaggiare con stile e comodità

Dalle borse aggiuntive al cruise control per viaggiare in prima classe sulla R 18 in variante Classic

BMW Motorrad svela la variante Classic della sua R 18, una moto pensata per i viaggi, che consente a chi percorre grandi distanze di godere di un comfort superiore senza rinunciare ad una dose maggiore di praticità.

La sua missione è percorrere chilometri in comodità

Sono tanti i dettagli che rendono speciale la R 18 Classic e l’adattano alle esigenze di chi copre grandi distanze, a cominciare dalla sella biposto, per viaggiare in coppia senza problemi di sorta, passando poi per il parabrezza, che offre grande protezione, fino ad arrivare al cruise control, ma senza riunciare ai fari a LED, alle manopole riscaldabili, ed alle immancabili valigie ricoperte di pelle. Completano il quadro le pedane piatte, il cambio a bilanciere ed una ruota anteriore a raggi da 16 pollici che fa tanto Harley-Davidson. Quindi la praticità è unita allo stile che gioca con il fascino esotico delle moto made in USA.

Tecnicamente non cambia nulla

Nessun cambiamento rispetto alla R 18 che conosciamo sotto il profilo tecnico e ciclistico. Quindi il propulsore è il grande Boxer da ben 1.802 cc che trova spazio nel telaio a doppia culla, ed eroga 91 CV a 4.750 giri e la robusta coppia di 158 Nm a soli 3.000 giri. La trasmissione è cardanica, mentre il forcellone posteriore è pensato per dare l’effetto del telaio rigido. All’anteriore troviamo una sospensione telescopica dal diametro di 49 mm che lavora in sinergia con un cantilever al posteriore. Ben dotato l’impianto frenante con dischi da 300 mm sia davanti che dietro, anche se all’avantreno c’è una coppia di dischi con pinze radiali a 4 pistoncini, e non manca l’ABS a due canali. Chiaramente, la sicurezza di marcia è enfatizzata anche dal traction control, dal controllo della coppia in fase di scalata, e da tre mappature per adattare la guida alle situazioni dinamiche.

BMW R 18 Classic: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +17