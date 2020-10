Honda Forza: arriva la nuova gamma 2021

La rinnovata gamma della Honda Forza si caratterizza per le finiture premium e per le prestazioni sportive da Gran Turismo.

Honda ha svelato le prime immagini ufficiali correlate da alcuni dettagli tecnici della nuova gamma 2021 dello scooter Sport GT denominato “Forza” che sarà disponibile nelle versioni 125, 350 e 750 CC, con quest’ultima motorizzazione che rappresenta una novità assoluta. La gamma della Honda Forza si caratterizza per le sue finiture premium e per le prestazioni da Gran Turismo che rendono questo scooter sportivo piacevole e grintoso da guidare, ma anche molto maneggevole.

Honda Forza 750

Al top della gamma troviamo l’inedito Forza 750, spinto da un poderoso propulsore bicilindrico parallelo da 58,6 CV (omologato euro 5), gestito da un cambio DCT e da un’elettronica particolarmente sofisticata che può contare sui seguenti dispositivi:

Comando del gas Throttle By Wire

4 Riding Mode

Strumentazione TFT a colori

Controllo di trazione HSTC multi-livello

Honda Smartphone Voice Control System (sistema di connettività per smartphone)

Lo scooter vanta un vano sottosella da 22 litri che può contenere un casco integrale e risulta equipaggiato di presa di ricarica USB, mentre la Smart-Key agisce anche sullo Smart-Top Box opzionale. Per garantire un’esperienza di guida al top, il Forza 750 sfrutta una ciclistica performante, freni potenti e un’ottima protezione aerodinamica.

Honda Forza 350

La versione intermedia del Forza vede aumentare la propria cilindrata da 300 a 350 cc, mentre la potenza e la coppia massima raggiungono rispettivamente quota 29,2 CV e 31,5 Nm. IL Forza 350 promette consumi nel ciclo misto pari a 30km/l, mentre grazie al serbatoio da 11,5 litri l’autonomia può superare i 350 km con un pieno di carburante.

Dal punto di vista dello stile e della dotazione, troviamo invece un frontale e fiancate più sfaccettate, la presenza di un parabrezza regolabile elettricamente su un’escursione extra di 40 mm, per un totale di 180 mm, e l’Honda Smartphone Voice Control System che offre le funzioni di connettività per Smartphone. Non manca infine la Smart-Key, mentre lo Smart-Top Box è opzionale. Il vano sottosella può ospitare due caschi integrali più altri oggetti, questi ultimi possono essere stipati anche nel vano portaoggetti anteriore dotato di presa USB.

Honda Forza 125

All’ingresso della gamma si posizione il Forza 125 cc, caratterizzato da un restyling stilistico che lo avvicina nel look al fratello maggiore 350. Anche in questo caso non manca un vano sottosella per due caschi integrali, il parabrezza regolabile elettricamente, un vano portaoggetti anteriore con USB, la Smart-Key e il controllo di trazione HSTC. La nuova gamma Honda Forza arriverà in concessionaria a dicembre, mentre i prezzi verranno comunicati nelle prossime settimane.

