Husqvarna Norden 901: arrivano le immagini definitive

C’è una novità che si appresta a debuttare in Casa Husqvarna, si chiama Norden 901, ed è una moto dedicata a chi ama l’esplorazione. Per vederla bisognerà ancora attendere il lancio ufficiale, ma intanto ci sono delle foto che ne evidenziano le potenzialità.

Forse debutterà online

Causa corona virus, sono stati diversi i saloni rimandati, per cui è chiaro che le occasioni per vedere dal vivo la Norden 901 si sono ridotte sensibilmente e la prima data utile potrebbe essere il Motor Bike Expo di Verona che avrà luogo a gennaio del prossimo anno. Ma intanto non è escluso che, per presentarla al grande pubblico, la Husqvarna non ricorra, come è ormai consuetudine, ad un lancio online, in modo da anticipare tutte le caratteristiche della sua nuova due ruote.

Nuove foto in rete

Intanto, ecco che in rete ci sono le foto di quella che, probabilmente, potrebbe essere la versione definitiva. Certo, il condizionale è d’obbligo, ma dai dettagli si percepisce lo spirito del mezzo in questione. Forcellone pressofuso a traliccio al posteriore, sospensioni regolabili WP, ruote da 21 pollici all’anteriore e da 18 pollici al posteriore, rappresentano gli elementi che le consentiranno di regalare soddisfazione ai motociclisti che fanno dell’esplorazione la loro attività principale.

A spingerla ci sarà un propulsore che deriverà da quello della Duke 890 ma sarà più generoso ai bassi ed avrà, molto probabilmente, una diversa erogazione, magari più gentile, per sfruttarlo al meglio anche in condizioni difficili. Si parla di una potenza di 121 CV ma attendiamo il dato ufficiale per avere la certezza sulla cavalleria effettiva.

Per chi non vuole rinunciare a nulla ci saranno una serie di accessori come le borse da viaggio, o le luci ausiliarie gialle, oltre agli utilissimi paramani.

