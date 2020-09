Suzuki V-Strom 1050 XT Pro, il nuovo allestimento top di gamma

La nuova versione top di gamma della Sport Enduro Tourer giapponese offre un equipaggiamento di serie perfetto per affrontare anche i raid più impegnativi.

La Casa di Hamamatsu lancia sul mercato italiano la nuova Suzuki V-Strom 1050 XT Pro, allestimento top di gamma dell’apprezzata Sport Enduro Tourer giapponese. La V-Strom 1050 XT Pro vanta infatti una dotazione particolarmente ricca e completa studiata appositamente per i centauri “macinatori di chilometri”. L’allestimento “PRO” aumenta infatti la versatilità e la praticità di questa Sport Enduro Tourer, offrendo di serie maggiore capacità di carico e un’ottimale protezione delle parti meccaniche più delicate, in questo modo la V-STROM 1050 XT si trasforma nella moto ideale per i raid più impegnativi.

Dotazione di serie

Paramotore in alluminio

Barre paramotore alte

Borse laterali in alluminio color argento

Pedane maggiorate e regolabili

Protezione al top

Come abbiamo anticipato in precedenza, l’equipaggiamento che caratterizza la V-Strom 1050 XT Pro permette di affrontare i viaggi più impegnativi e avventurosi. Un avvolgente guscio in alluminio ripara la meccanica da sassi e da altri ostacoli presenti sul terreno, inoltre la paratia protegge sia il sistema di scarico che l’impianto di lubrificazione, senza compromettere la dissipazione del calore anche nelle condizioni climatiche più torride. La presenza della paracoppa in alluminio ha spinto gli ingegneri Suzuki ad impiegare tubi paramotore sagomati in modo differente rispetto a quelli utilizzati sulla V-Strom 1050 XT standard. Questi componenti proteggono il radiatore, i suoi convogliatori e anche parte della carrozzeria anche in caso di eventuali cadute.

Cresce la capacità di carico

Questo nuovo allestimento della Sport Enduro Tourer nipponico offre una maggiore capacità di carico grazie alla presenza di due borse laterali in alluminio da 37 litri e dal look avventuroso. Le borse risultano molto robuste e resistenti grazie a speciali protezioni in plastica dedicate agli spigoli. Non manca inoltre un sistema di guarnizioni che protegge il loro contenuto dall’acqua e dalla polvere, mentre il loro trasporto a mano è facilitato dalla presenza di maniglie.

Nuove pedane

La versione Pro risulta infine equipaggiata da nuove pedane estese dotate di rivestimento in gomma amovibile che permettono un ottimale controllo della moto anche nelle condizioni di guida più critiche. Queste pedane possono inoltre essere regolate in altezza e in profondità per assicurare al centauro la migliore posizione di guida.

Prezzo

LA Suzuki V-Strom 1050 XT Pro viene proposta ad un prezzo di listino di 15.390 Euro F.C., offrendo così un importante vantaggio economico alla clientela.