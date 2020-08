Yamaha R1: svelata la Replica del team di MotoGP Petronas

Questa splendida Replica potrebbe anticipare l’arrivo di Valentino Rossi nel team Petronas.

Le versioni Replica delle moto hanno da sempre fatto innamorare grandi e piccoli appassionati delle due ruote e siamo sicuri che la nuova la Yamaha YZF-R1 Petronas realizzata da YART Austria non sarà una eccezione. La protagonista in questione ricalca infatti le livree delle moto da competizione pilotate da Fabio Quartararo e da Franco Morbidelli, anche se sulla sua sella potrebbe arrivare nel prossimo futuro addirittura Valentino Rossi.

Un nuovo indizio che tutto questo possa diventare realtà arriva dal fatto che la Yamaha YZF-R1 Petronas Yamaha YZF-R1 Petronas verrà venduta ad un prezzo di ben 46mila euro, sarà prodotta in soli 46 esemplari e festeggerà i 46 anni d’attività di Petronas. A questo punto sulla sua sella manca solo il pilota 46 più famoso di tutti i tempi… ovvero Valentino.

Estetica da MotoGP

A proposito dell’estetica, la R1 Petronas oltre a sfoggiare i colori del team di MotoGP vanta anche delle utili appendici aerodinamiche in carbonio che dovrebbero coadiuvare l’ottimo lavoro del nuovo cupolino portato in dote dall’ultima R1.

Modifiche meccaniche mirate

Per quanto riguarda il punto di vista meccanico, la moto sfrutta il motore 4 cilindri in linea originale dotato di distribuzione Crossplane e ottimizzato nelle prestazioni tramite l’uso di una centralina da competizione, abbinata ad un impianto di scarico racing.

Ciclistica racing

Le novità più succulente si nascondono però nella ciclistica, migliorata con l’adozione di sospensioni full Öhlins, con forcella FGRT 2, ammortizzatore posteriore TTX e ammortizzatore di sterzo racing. Non manca un impianto frenante Brembo potenziato e adatto per l’uso in pista che risulta composto da pinze anteriori GP4-RX che mordono dischi T-Drive installati su cerchi forgiati Marchesini.

Tanti accessori

I fortunati che acquisteranno la nuova R1 Petronas riceveranno un casco KYT con colori abbinati, una polo del team di MotoGP e un pass VIP per il round MotoGP di loro scelta quando si potrà nuovamente partecipare come pubblico alle competizioni.