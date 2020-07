KTM 450 Rally Replica 2021: la moto per gli amanti dei rally raid

L’ultima creazione targata KTM è una perfetta replica della moto da competizione che ha conquistato nove edizioni consecutive della Dakar.

Se non riuscite a stare lontani dall’avventura e amate i rally raid, la nuova KTM 450 Rally Replica 2021 presentata dalla Casa austriaca fa decisamente al vostro caso. L’ultima creazione targata KTM è infatti dedicata a chi non si pone limiti ed è pronto a mettersi in gioco sui percorsi più difficili ed intensi.

Sviluppata per i rally raid

Frutto del know tecnico del Red Bull KTM Factory Racing Rally Team e dell’esperienza di piloti del livello come Toby Price, Matthias Walkner e Sam Sunderland, questa moto è un modello pronto-corsa che ricalca in maniera fedele la moto da competizione, vincitrice 4 volte tra il 2016 e il 2019. Parliamo di una moto da rally davvero unica capace di vincere nove edizioni consecutive della Dakar, per questo motivo si tratta di un mezzo sviluppato appositamente per i piloti che desiderano provare le emozioni che solo una competizione rally sa regalare.

Meccanica sopraffina

La 450 Rally Replica 2021 può contare su un telaio a traliccio leggero in acciaio al cromo-molibdeno decisamente leggero e molto resistente, mentre le sospensioni WP Xact Pro completamente regolabili sono state tarate per offrire una maggiore rigidità e nello stesso tempo un migliore comportamento su tracciati irregolari. Nella zona anteriore troviamo una forcella a cartuccia chiusa con steli da 48mm e dotata di tecnologia Cone Valve, mentre dietro è stato installato un classico monoammortizzatore. Il motore è un monocilindrico SOHC a iniezione elettronica da 450 cc gestito da un cambio realizzato da Pankl Racing Systems AG e dotato di un nuovo comando desmodromico e caratterizzato dalla presenza di rapporti più lunghi.

La qualità si paga

Questa moto nata per correre sugli sterrati o tra le dune di un deserto sarà realizzata in una tiratura limitata di appena 85 esemplari, venduti ad un prezzo non proprio popolare: il listino sarà di ben 31.580 euro e le prime consegne partiranno a settembre.