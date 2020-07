Suzuki V-STROM 1050 Machi: nuovo allestimento dedicato ai viaggi

La nuova versione della V-STROM 1050 vanta una dotazione di serie capace di esaltare la praticità nei viaggi e negli spostamenti di ogni giorno.

La Casa di Hamamatsu lancia sul mercato italiano la nuova Suzuki V-STROM 1050 Machi, inedita versione sviluppata per i lunghi viaggi, basata sulla nota ed apprezzata V-STROM 1050 Standard. Questa Sport Enduro Tourer può vantare una capacità di carico migliorata e una maggiore protezione per il pilota, offrendo così ancora più confort e sicurezza nei trasferimenti di tutti i giorni e in quelli più lunghi.

Una dotazione ricca e conveniente

Rispetto alla versione “Standard”, la Machi porta in dota la seguente dotazione:

Paramani

Bauletto da 55 litri con relativa piastra di fissaggio e cuscino poggiaschiena per il passeggero

Cavalletto centrale

Puntale aerodinamico in plastica

Stickers per i cerchi anteriore e posteriore

Stickers protezioni laterali per il serbatoio

Questa serie di accessori ha un valore di ben 1.200 euro e considerando il presso di listino della V-STROM 1050 Machi, pari a 12.990 euro f.c., il vantaggio per il cliente risulta pari a 1.000 euro.

Tre livree disponibili

Questa inedita versione della Sport Enduro Tourer nipponica può essere personalizzata con tre differenti livree: nera, grigia e bianca. Tutte le tinte puntano ad enfatizzare la finitura color bronzo del motore.

Sviluppata per la strada

Al contrario delle altre versioni della V-Strom, che strizzano l’occhio al mondo dell’off-road, la 1050 Machi esalta maggiormente il lato più stradale di questa Sport Enduro Tourer. Questa caratteristica viene sottolineata dall’uso di ruote in lega leggera a dieci razze, con quella posteriore da 17 pollici e quella anteriore da 19. Non mancano sospensioni KYB completamente regolabili e un telaio a doppia trave in alluminio.

Un cuore generoso

A spingere la V-STROM 1050 Machi ci pensa un poderoso motore bicilindrico a V di 90° omologato Euro 5, in grado di sviluppare 107 CV. Il propulsore può essere gestito selezionando uno delle tre mappature a disposizione, a cui corrispondono altrettante curve di erogazione della potenza. Anche il controllo elettronico della trazione può contare su 3 differenti settaggi, inoltre può essere completamente disattivato. Completano il corredo tecnico la piattaforma inerziale e l’ABS cornering.