Ducati Hypermotard 950 RVE: livrea ispirata alla street art

Un sofisticato processo di verniciatura e applicazione delle grafiche garantisce un risultato paragonabile a quello di un bodywork aerografato.

Ducati è pronta a lanciare sul mercato la Hypermotard 950 RVE, inedita versione della fun-bike della Casa di Borgo Panigale che va ad inserirsi tra la variante entry-level “Hypermotard 950” e il top di gamma rappresentato dalla Hypermotard 950 SP.

Debutta la livrea “Graffiti”

Erede spirituale dell’Hypermotard 950 Concept, svelata in occasione dell’esclusivo Concorso d’Eleganza Villa d’Este, questo nuovo allestimento si distingue per un look decisamente fuori dal comune, ottenuto con l’adozione di una nuova e suggestiva livrea denominata “Graffiti”, ispirata alla street art. La verniciatura di questa versione è stata particolarmente curata: nelle varie fasi di lavorazione è stata impiegata manodopera altamente specializzata, inoltre il team Ducati ha dovuto fare ricorso a decalco a bassissimo spessore e adottare un processo particolarmente lungo e complesso. Il duro lavoro ha però portato ad un risultato a dir poco stupefacente, paragonabile a quello di un bodywork aerografato.

Dotazione ancora più ricca

La 950 RVE non è però soltanto un esempio di estetica e design, infatti questa nuova variante porta in dote anche una dotazione di serie più ricca e curata che comprende tra le altre cose un pacchetto elettronico implementato con il sistema Ducati Quick Shift (DQS) Up and Down EVO, che si va ad aggiungere all’ABS Cornering Bosch con funzione Slide by Brake, al Ducati Traction Control (DTC) EVO e al Ducati Wheelie Control (DWC) EVO. La Hypermotard 950 RVE sfrutta sempre il noto bicilindrico Testastretta 11° 937 cc in grado di sviluppare 114 CV a 9.000 giri/minuto e una coppia di 9,8 kgm, di cui più dell’80% disponibili già a 3.000 giri.

La Ducati Hypermotard 950 RVE sarà disponibile nei concessionari Ducati a partire dal mese di luglio.