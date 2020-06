Voge: un nuovo brand sbarca in Italia

Si tratta di un marchio cinese presente in 100 paesi nel mondo e in grado di proporre moto con tecnologia avanzata dal prezzo competitivo

Segnatevi questo nome Voge, un Brand cinese con grandi potenzialità, depositario di oltre 8.000 brevetti, e protagonista in 100 paesi. Bene, adesso questo Marchio deputato alla realizzazione di quadricicli, motocicli e motori arriva in Italia a soli 2 anni dalla sua nascita.

“È un momento emozionante per noi che ci apprestiamo a una sfida tanto difficile quanto ambiziosa, ha spiegato l’amministratore unico di Voge Italia srl Stefano Gianotti, conquistare il cuore dei bikers italiani, un popolo di appassionati, molto esigenti. Per questo il nostro impegno è e sarà massimo, così come il risultato a cui puntiamo”.

Attualmente sono 200 i concessionari in 130 città italiane, oltre ad un sito Internet www.vogeitaly.it che si avvale della collaborazione dell’agenzia di comunicazione Yes! I modelli presenti nella gamma sono 5 con cilindrate che vanno da 300 a 500 cm³: si parte con le due naked Brivido nelle varianti 300R e 500R, fino ad arrivare alle due adventure Valico 300DS e 500DS, passando per una moto classic, la Trofeo 300AC ed un modello elettrico denominato ER10 White Ghost. Quest’ultimo vanta un’autonomia di 120 chilometri e raggiunge i 100 km/h di velocità massima.