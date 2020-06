Suzuki V-STROM Tour 2020: tutto pronto per la partenza

I test su strada e tutte le altre attività connesse al V-STROM Tour 2020 si svolgeranno in condizioni di massima sicurezza e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Con la fine del lockdown, imposto dalle autorità per arginare l’emergenza sanitaria Coronavirus, il settore delle due ruote è pronto a ripartire e tra i primi eventi che si svolgeranno nel corso del mese di giugno ritroveremo l’attesissimo Suzuki al V-STROM Tour 2020. Collegandosi al sito web suzukitour.it è possibile prenotare l’emozionante esperienza di guida in sella all’inarrestabile Suzuki V-STROM 1050XT. L’iniziativa si articolerà su 26 tappe che si svolgeranno tra il 5 giugno e il 27 settembre e si terranno presso molti concessionari Suzuki sparso in tutto il territorio nazionale.

Sicurezza al primo posto

Durante questa delicata fase di ripartenza che ci sta portando ad un progressivo ritorno alla normalità, il costruttore nipponico garantirà la massima sicurezza durante gli eventi del V-STROM Tour 2020 e i relativi test ride. La rete Suzuki ha infatti studiato tutte le procedure di sicurezza e i relativi protocolli ministeriali in modo da garantire la più assoluta tranquillità ai partecipanti del Tour durante le varie fasi della manifestazione.

Le regole principali relative alla sicurezza seguite nel V-STROM Tour 2020 sono le seguenti:

Mantenimento della distanza di sicurezza

Messa a disposizione di una soluzione alcolica disinfettante all’interno dello show room

Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali da parte dello staff e di tutti i partecipanti

Accesso e partecipazione consentiti solo a persone in buona salute, senza febbre o altri sintomi

Queste semplici, ma efficaci regole sono alla base del rispetto che Suzuki offre ai suoi clienti e collaboratori. Il comportamento di Suzuki non è un semplice seguire le regole, ma è un comportamento che riprende la filosofia del rispetto reciproco “Kanji Kei” (dal giapponese “rispettare con il cuore”).

Lo svolgimento del Tour

I test ride del Suzuki V-STROM Tour 2020 si svolgeranno prevalentemente durante i weekend e avranno una durata di circa 45 minuti. Dopo un breve briefing che servirà per conoscere le caratteristiche della moto Suzuki si svolgerà il test su strada che durerà 30 minuti e verrà svolto sempre su strade aperte al pubblico. Al termine del test ride che si svolgerà senza passeggero a bordo, ogni moto utilizzata sarà oggetto di una approfondita igienizzazione e pulizia. Questo tipo di trattamento verrà riservato anche ai desk, agli arredi e a tutti i materiali che verranno utilizzati durante l’evento. I partecipanti avranno l’obbligo di utilizzare casco e abbigliamento tecnico propri.

Le regole per partecipare

Chi desidera partecipare al V-STROM Tour 2020 dovrà effettuare l’iscrizione collegandosi al sito suzukitour.it, selezionando la data e il luogo in cui si desidera fare il test ride. Per ogni appuntamento selezionato sarà possibile verificare immediatamente la disponibilità di una moto nelle diverse fasce orarie previste per i test su strada, che durante la mattina vanno indicativamente dalle 9.30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 19.