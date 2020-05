Yamaha XMAX 300 Roma Edition MMXX: serie speciale dedicata alla città Eterna

La Casa dei tre diapason supporta la ripartenza dopo la fine del Lockdown lanciando un’edizione limitata del suo iconico scooter.

Con la fine del Lockdown finalmente possiamo tornare a spostarci liberamente. Per supportare questa fase di ripartenza sfruttando la mobilità sulle due ruote, Yamaha ha deciso di lanciare edizione limitata del suo iconico e apprezzato scooter XMAX 300.

Omaggio a Roma

Battezzato Yamaha XMAX ROMA EDITION MMXX, questa serie speciale nasce come tributo alla Città eterna, uno dei luoghi più affascinanti della terra, ma anche una realtà urbana dove il traffico risulta sempre molto congestionato. L’XMAX 300 ROMA EDITION MMXX è pronto quindi ad aiutare i romani a “dribblare” il traffico che ormai risulta tornato ai regimi normali.

“A Roma prima del lockdown circolavano ogni giorno circa 300.000 veicoli a due ruote, in un sistema viario fra i più belli e antichi del mondo. Ora più che mai è importante far ripartire la capitale e garantire ai cittadini spostamenti in sicurezza e con mezzi affidabili. Per questo abbiamo pensato di offrire ai romani la nostra miglior soluzione in termini di sportività, stabilità e capacità di carico – queste le parole di Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor che ha inoltre aggiunto – Per realizzare questa limited edition abbiamo immaginato un gladiatore moderno, sportivo atletico ed orgoglioso della sua città, la cui sfida quotidiana è “l’arena” metropolitana. Un individuo con la voglia, il coraggio e la forza di ripartire.”

Look specifico

Realizzata dalla Design Division dello Yamaha Motor R&D Europe di Gerno di Lesmo, la livrea di questo speciale XMAX è un inno alla città di Roma: sulla carena frontale sono stati stilizzati i quartieri della città, mentre il fianco sfoggia il Colosseo in silhouette. XMAX 300 Roma edition MMXX oltre all’allestimento con le grafiche Roma Edition dedicate, monta pedane pilota poggiapiedi frontali in alluminio e schermo sport

Prezzi

Realizzato in soli 130 esemplari, l’XMAX 300 ROMA EDITION MMXX sarà disponibili presso le concessionarie Ufficiali Yamaha di Roma e provincia a partire da oggi, 29 maggio, al prezzo di 5.999 euro f.c. Lo scooter nipponico risulta disponibile in pronta consegna e gode di una vantaggiosa formula finanziaria You Easy Go che prevede il pagamento della prima rata dopo 4 mesi.