Scooter elettrici Niu NQi GTS e UQi GT: prezzi da 2.599 euro

I due nuovi scooter 100% elettrici studiati per rapidi spostamenti urbani vantano un’elevata autonomia d’esercizio che può raggiungere i 145 km.

Niu Technologies ha annunciato il debutto sul mercato italiano in Italia dei nuovi scooter 100% elettrici NQi GTS e UQi GT che avevamo potuto ammirare lo scorso anno sotto i riflettori di EICMA. L’azienda cinese può vantare di aver distribuito fino al 31 dicembre dello scorso anno oltre un milione di scooter a zero emissioni.

NQi GTS si presenta come la scelta ideale per chi utilizza quotidianamente lo scooter nelle aeree urbane e di conseguenza necessita di maggiore autonomia d’esercizio. Lo scooter elettrico risulta disponibile in due differenti versioni denominate NQi GTS Pro e NQi GTS Sport, inoltre può contare su sospensioni sviluppate appositamente per le strade europee abbinate a ruote da 14 pollici.

Dal punto di vista tecnico, il NQi GTS risulta alimentato da un sistema di propulsione “intelligente” di quarta generazione Bniu Energy che viene alimentato da un pacco batterie ricaricabili Niu Energy da 60V – 26/35Ah che garantiscono un’autonomia di ben 145 km. Secondo i dati dichiarati dal Costruttore, il motore elettrico permette di raggiungere una velocità massima di 70 km/h. Il Niu NQi GTS viene offerto ad un prezzo di listino che parte da 3.599 euro, ma se si prenota entro il 15 maggio – lasciando un acconto di 100 euro – il costo si abbassa fino a 3.099 euro.

Il nuovo Niu UQi GT sfoggia un design evoluto rispetto a quello della serie UQi da cui deriva, vantando una struttura leggera che ottimizza gli spostamenti a breve raggio. Lo scooter viene proposto in due differenti varianti: UQi GT Pro e UQi GT Sport. Dal punto di vista tecnico segnaliamo la presenza di un motore da 1.500 W che consente una velocità massima di 45 km/h, mentre la batteria 8V 42/31Ah promette un’autonomia di circa 75 km. Il Niu Uqi GT è già disponibile ad a partire da 2.599 euro.



