Benelli TRK 502 X: prezzo da 5.990 euro

La Benelli TRK 502 X si rinnova nello stile e nei contenuti. La crossover pesarese si presenta nel mercato con un prezzo di 5.990 euro

Arrivano delle novità per quanto riguarda la gamma di Benelli, l’azienda pesarese presenta un aggiornamento consistente per la TRK 502 X, la crossover che in questo 2020 sfoggia un design aggiornato e dei contenuti che migliorano il confort sia sulle breve distanze che nelle lunghe distanze. La TRK 502 X è una buona alleata, sia che si debbano fare dei lunghi viaggi, sia per affrontare la giungla cittadina e il suo traffico annesso. Sono stati cambiati il manubrio e leva della frizione che sono adesso regolabili per permettere a ognuno di trovare il giusto feeling di guida, così come sono nuovi anche i blocchetti al manubrio, retroilluminati, e gli specchietti retrovisori. Sono stati anche rivisti i paramani, fatti in allumino e plastica e impreziositi col logo del brand. Nuova anche le pedane del passeggero e il portapacchi posteriore in lega di alluminio.

Le ulteriori novità

Fanno il suo esordio sulla TRK 502 X anche delle grafiche inedite, telaio, motore e forcellone in nero opaco e una nuova texture per le plastiche. È stato confermato, invece, il motore che è sempre il valido bicilindrico in linea raffreddato a liquido capace di 47,6 CV/35 kW a 8500 giri e 46 Nm di coppia. Il telaio rimane a traliccio in tubi con piastre in acciaio, mentre le sospensioni sfruttano una forcella rovesciata con steli da 50 mm e un forcellone con monoammortizzatore regolabile nell’idraulica in estensione, compressione e precarico molla. L’impianto frenante mostra all’anteriore un doppio disco da 320 mm di diametro con pinza flottante a due pistoncini, mentre al posteriore troviamo un disco di 260 mm. Di serie anche il cavalletto centrale, fondamentale quando si posteggia la moto a pieno carico.

Prezzo

La Benelli TRK 502 X viene proposta nelle colorazioni bianco e antracite allo stesso prezzo della versione precedente, cioè 5.990 euro. Successivamente sarà commercializzata anche una versione in serie limitata caratterizzata dal colore giallo.

Benelli TRK 502 X: le immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +10