Triumph Scrambler 1200 Bond Edition: edizione speciale per 007

Triumph ha realizzato la Scrambler 1200 Bond Edition, una versione speciale in omaggio all’ultima fatica cinematografica di 007. 250 gli esemplari prodotti

L’Agente 007, nell’ultimo capitolo cinematografico, No time to die, non ha a disposizione soltanto la sua fedele Aston Martin DB5, ma ha anche una moto speciale, ovviamente sempre britannica, la Triumph Scrambler 1200. L’azienda di Hinckley lancia sul mercato la moto nella stessa elegante livrea total black in edizione limitata a 250 esemplari. Nasce così la Triumph Scrambler 1200 Bond Edition. Quindi, anche se la pellicola non arriverà più nei grandi schermi ad aprile, a causa del Coronavirus, ma ad ottobre.

Una personalità black

La moto che arriva sul mercato è la stessa che James Bond utilizza nella sua 25esima fatica cinematografica, quindi contraddistinta dalla medesima colorazione apparsa sul set, un elegante ma allo stesso tempo aggressivo total black che ricopre manubrio, pedane, telaio, forcellone, forcella e piastre forcella, mentre un appariscente logo Triumph si staglia sul serbatoio, ben lavorato sulla zona delle ginocchia in alluminio spazzolato e da un leggero filo d’orato. Oltre alla livrea la Scrambler 1200 Bond Edition possiede un doppio scarico Arrow con il logo 007 sulla protezione, in più ci sono una coppia di ammortizzatori Öhlins dietro e una forcella Showa davanti, per ripetere le gesta dell’agente di Sua Maestà. L’impianto frenante è Brembo con una pinza a due pistoncini su due dischi da 320 all’anteriore e un disco da 250 mm abbinato a una pinza a due pistoncini al posteriore. La spinta è invece garantita da un motore collaudato come il bicilindrico da 90 CV e 110 Nm.

Prezzo ed esclusività

Ogni esemplare presenterà un certificato firmato da Nick Bloor, amministratore delegato di Triumph, al quale si aggiunge una protezione speciale per la moto e uno zaino in pelle. La piastra del manubrio riporta il numero di serie, mentre la grafica di accensione sullo schermo TFT è personalizzata con il logo di 007. Per quanto riguarda il prezzo, ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. La Scrambler 1200 di serie ha un listino che parte da 14.500 euro, ma in questo caso è lecito aspettarsi qualcosa di più.

