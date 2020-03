Indian: presentata la Scout Bobber Sixty

Indian Motorcycles ha presentato la sua nuova Scout Bobber Sixty, una moto che usa il bicilindrico da 999 cc. Prezzo 8.999 dollari.

Indian ha presentato la Scout Bobber Sixty, una versione semplificata e dotata del bicilindrico 999 cc, della Scout Sixty, che invece monta un più possente motore 1.133 cc di origine americana. Si tratta di una scelta che amplia il ventaglio di modelli a disposizione e permette di andare incontro alle esigenze di chi vorrebbe una moto dallo stile Bobber, ma vorrebbe un modello meno impegnativo, sia a livello economico che per le misure, dato la Bobber Sixty ha un peso inferiore di 10 kg rispetto alla Scout. Il motore è invece il collaudato bicilindrico a V di 60° raffreddato a liquido di 999 cc da 78 CV di potenza e 88 Nm di coppia.

La nuova Scout Bobber Sixty si presenta con un aspetto in linea con la tradizione di Indian, grazie a elementi caratteristici come i parafanghi tagliati, gli scarichi bassi e il faretto piccolo e tondo, oltre al porta targa fissato di lato. A livello di ciclistica ci sono gli ammortizzatori posteriori ribassati regolabili e l’impianto frenante composto da due dischi da 298 mm, con pinze a due pistoncini all’anteriore e singolo al posteriore. Le ruote sono in lega a 5 razze da 16 pollici e calzano pneumatici Pirelli Night Dragon da 130/90 davanti e 150/80 dietro.

Le colorazioni a disposizione sono due ed entrambe sono sul nero ma con tonalità differenti (Thunder Black e Thunder Black Smoke), i cui dettagli scuri sono estesi sugli scarichi, il manubrio, gli specchietti, le frecce anteriori, i cerchi in alluminio, la cover della frizione primaria e il para frizione. Per avere questa moto così completa e intrigante, negli Stati Uniti è stato fissato un prezzo di soli 8.999 dollari. Per il momento non è stato rilasciato un corrispettivo per il mercato europeo, ma molto probabilmente non sarà inferiore ai 10.000 euro.

