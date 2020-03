Benelli 752S: naked con prezzi da 6.990 euro

Benelli rilancia la sua sfida nelle categoria delle medio-grandi con una naked dal gusto classico come la 752S. Una due ruote proposta a 6.990 euro.

La Benelli 752S è una delle nuove creazioni della Casa pesarese, una naked che sfrutta il nuovo motore bicilindrico “sette e mezzo”. A livello stilistico sono state riprese delle forme classiche ed essenziali, per provare una scalata nel segmento delle medio-grandi, un frammento di mercato in cui Benelli è assente da molto tempo. Nel complesso si tratta di una moto moderna e compatta, che segue il filone intrapreso recentemente dal Brand con le Leoncino e TRK.

Caratteristiche

La nuova Benelli 752S utilizza un telaio a traliccio con piastre in acciaio, in cui è posto il motore. La forcella è una Marzocchi upside-down con steli da 50 mm con regolazione completa, in estensione, compressione e precarico molla con una escursione da 130 mm. La sospensione posteriore, invece è formata da un forcellone oscillante e da un mono ammortizzatore centrale da 60 mm di oscillazione con regolazione del precarico molla. Capitolo freni: il sistema è offerto da Brembo con ABS, così abbiamo all’anteriore due dischi semiflottanti da 320 mm di diametro e pinza monoblocco radiale a quattro pistoncini mentre al posteriore c’è un disco posteriore da 260 mm di diametro, con pinza a doppio pistoncino. I cerchi da 17” in lega di alluminio montano pneumatici da 120/70 e 180/55. 14,5 sono i litri di capacità che garantisce il serbatoio, mentre il peso è di 226 kg. La sella ha un’altezza da terra di 810 mm, che la rendono facile da manovrare sia da ferma che nel traffico.

Motore

Come abbiamo anticipato, la moto utilizza un bicilindrico quattro tempi raffreddato a liquido da 754 cc, capace di sviluppare una potenza di 76 CV (56 Kw) a 8.500 giri e una coppia di 67 Nm a 6.500 giri, che garantisce un spinta costante e progressiva, che può essere sfruttata senza troppi patemi anche da un novizio del mondo delle moto. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro e alimentazione ad iniezione elettronica con doppio corpo farfallato. La frizione è multidisco in bagno d’olio assistita.

Prezzo

La Benelli 752S è con due varianti di colorazione: verde e nero a un prezzo di 6.990 euro.

Benelli 752S: le immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +19