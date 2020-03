Ducati GT1000 Super Sport: l’ultima creazione di Greaser Garage

Greaser Garage di Genova ha realizzato una Ducati GT1000 Super Sport, che esalta il suo lato vintage con la modernità, rispettando la tradizione del Brand.

Greaser Garage di Genova si è occupata di una Ducati GT1000, una moto lanciata sul mercato nel 2006 con l’intento di far rivivere le emozioni del passato, combinando lo stile vintage disegnato da Pierre Terblanche con le proverbiali prestazioni delle moto di Borgo Panigale, anticipando nettamente quello che è il filone odierno delle modern classic. Il compito di Greaser Garage, commissionato dal loro cliente, era quello di dare una nuova immagine alla moto. Il primo passo è stato quello di lavorare sui rendering prendendo ispirazione dalla tradizione Ducati, dalle versioni Paul Smart alla MH900.

Tradizione e innovazione

La GT 1000 ha mantenuto il bicilindrico di 992 cc e 92 CV, mentre è cambiata la frizione a secco antisaltellamento che deriva 848 e adattata per questa moto, così come nuovo è lo scarico Mass Engineering creato su misura. Il faro anteriore a LED giallo è un richiamo al mondo del vintage e della modernità mentre la strumentazione e il faro posteriore a LED integrato nel telaio sono di natura prettamente moderna. Il codino monoposto è plug and play e ne è stato creato un altro biposto per ospitare un passeggero.

Artigianalità

Il lavoro fatto dal team di Greaser Garage è artigianale e studiato per esaltare la moto sotto tutti i punti di vista. Ognuno degli interventi di prototipizzazione, modellazione, verniciatura, meccanica sono stati fatti in casa, nell’officina genovese. Niente è stato lasciato al caso, perciò anche per la verniciatura c’è stata una ricerca storica in casa Ducati, mentre per la scelta dello schema cromatico è stato scelto qualcosa che avesse una perfetta sintonia con le nuove forme. Osservando questa Ducati Sport Classic GT 1000 e adesso Super Sport, si può veramente parlare di un lavoro fatto ad hoc, specifico per questo oggetto. Il risultato finale è qualcosa che esalta il mito Ducati e omaggia il prodotto italiano in generale.

Ducati GT1000 Super Sport by Greaser Garage Vedi tutte le immagini +11