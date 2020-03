Honda Forza 300 Limited Edition: prezzo da 5.890 euro

Il nuovo Honda Forza 300 Limited Edition è un maxi scooter dalla forte personalità e dal grande piacere di guida. Prezzo a partire da 5.890 euro.

Honda Forza 300 è uno degli scooter più intriganti sul mercato, grazie alle sue doti dinamiche, all’ampia dotazione e al suo aspetto aggressivo e sportivo. Nel 2018 ha ricevuto un sostanziale restyling che ne ha ridefinito e sottolineato i punti di forza, adesso invece siamo di fronte al nuovo Forza 300 Limited Edition, il quale è contraddistinto dalla vernice “Exclusive Grey” e da finiture rosse, oltre che per adesivi per ruote dedicati e uno specifico logo Forza 300.

Le due versioni

Il nuovo Forza 300 Limited Edition può essere ordinato in due versioni, quella base e quella Deluxe, che aggiunge Smart Top Box e manopole riscaldabili. In entrambi gli allestimenti la ciclistica è un vero punto di forza, senza dimenticare tutti gli elementi che arricchiscono questo maxi scooter, come: gruppi ottici a LED, parabrezza gestibile elettricamente, una strumentazione di tipo automobilistico, una Smart-Key tramite cui è possibile agire anche sul citato Smart Top Box, un vano sottosella capiente, un impianto frenante con ABS e il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control).

Prezzo

Il nuovo Honda Forza 300 Limited Edition è contraddistinto dalla tinta “Exclusive Grey”, ma a listino ci sono altre quattro colorazioni abbinabili, precisamente: Crescent Blue Metallic, Pearl Nightstar Black, Matt Cynos Grey Metallic e Matt Pearl Cool White. Presso le concessionarie ufficiali Honda il nuovo maxi-scooter è in vendita al prezzo di 5.890 euro per l’allestimento base e di 6.680 euro se si sceglie la versione Deluxe.

