GIVI: arriva la nuova gamma WL900 e WL901

GIVI presenta i suoi nuovi prodotti WL900 e WL901, due articoli pratici e di pregevole fattura. La collezione 2020 si arricchisce di queste nuove borse.

GIVI porta delle novità per la sua gamma di prodotti del 2020, a cominciare dai WL900 e WL901. Il primo di essi è una coppia di laterali, mentre il secondo è un top-case. Quello che rende differenti i due nuovi prodotti riguarda in particolare alcuni particolari di livello tecnico, tra cui il materiale, cioè l’ABS, una combinazione di leggerezza e rigidità lavorato tramite processo di termoformatura.

WL900

Le borse laterali WL900 si contraddistinguono per una capacità interna di 25 litri a testa. Il loro interno è caratterizzato da plastiche soft touch, da una tasca in rete, degli elastici per fissare il carico e dalla maniglia per il trasporto. Molto curati i dettagli, a cominciare dal disegno dalla grafica a diamante del guscio esterno e dal logo realizzato su un badge cromato. Questo borse laterali si fissano al telaietto montato sulla moto tramite serrature Security Lock, mentre per l’apertura e la chiusura vi è una robusta zip che scorre in posizione centrale con cursori bloccabili da lucchetto a combinazione integrato di serie. Il prezzo è di 299 euro per la coppia.

WL901

Il WL901 è un top-case in grado di aumentare la capacità interna da 29 a 34 litri, che sono perfetti per contenere in modo efficace un casco modulare. Questo è possibile grazie alla cerniera a fisarmonica, che nasconde un’estensione in tessuto poliestere 600D. Compatibile con tutte le piastre Monokey, la si fissa e chiude con la stessa modalità prevista e raccontata sulla WL900. Tra gli elementi cardine ci sono anche la comoda maniglia per il trasporto a mano e gli eleganti dettagli estetici. Personalità da vendere per questo inedite oggetto. Il prezzo è di 168,99 euro.